Sarah Ferguson niega los rumores sobre el lanzamiento de memorias reveladoras

Sarah Ferguson, duquesa de York, sonríe después de asistir al tradicional servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate, en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023.

MIAMI.- Sarah Ferguson desmintió que esté preparando el lanzamiento de unas memorias con el objetivo de limpiar su reputación. La información fue confirmada por un portavoz de la madre de las princesas Eugenia y Beatriz a la revista People.

"Ella no está escribiendo unas memorias personales", dijo el informante, al tiempo que destacó que la exduquesa tampoco ha recibido propuestas para el desarollo de un libro.

La aclaración llega pocos días después de que el diario británico The Sun informara que Ferguson presuntamente había firmado un contrato millonario para escribir un libro en el que abordaba su paso por la familia real británica, su vida con el expríncipe Andrés y sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Asimismo, se rumoró que el libro se pasearía por las controversias que rodean al rey Carlos, el príncipe Harry, Meghan Markle y otros miembros de la familia.

“Sarah quiere aclarar las cosas y ganar algo de dinero para resolver sus problemas financieros. Ha habido una guerra de ofertas secreta y el acuerdo está a punto de cerrarse", afirmaba el artículo de The Sun.

Regreso a Reino Unido

Tras retirarle los títulos al padre de sus hijas y exponer el vínculo que la exduquesa de York mantuvo con Epstein, Ferguson salió del país. No obstante, recientemente regresó y ha mantenido un perfil bajo.

Trascendió que planeaba alquilar una propiedad de seis habitaciones en las afueras de Londres por unos 8.000 dólares al mes.