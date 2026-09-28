lunes 28  de  septiembre 2026
ADVERTENCIA

Miami-Dade y Broward enfrentan nuevas inundaciones por mareas altas

El fenómeno astronómico puede cubrir calles, estacionamientos y accesos próximos a canales, incluso en ausencia de lluvia, durante los períodos de marea alta

Marea alta inunda calles de Miami Beach.

Marea alta inunda calles de Miami Beach.

CÉSAR MENÉNDEZ/DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Comunidades costeras del sur de Florida afrontan este lunes un nuevo riesgo de inundaciones debido a las llamadas “mareas reales”, un fenómeno natural que eleva el océano por encima de los niveles habituales durante la marea alta y puede hacer que el agua salada llegue a calles, estacionamientos y propiedades ubicadas en zonas bajas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y autoridades municipales, sectores bajos de Miami Beach, North Miami Beach, Fort Lauderdale, Hollywood y otras comunidades cercanas a la costa o a canales pueden registrar acumulaciones de agua durante la mañana y nuevamente cuando la marea alcance sus niveles más altos.

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North Miami Beach advirtió que las inundaciones vinculadas con la marea pueden comenzar entre una hora y media y dos horas antes del punto máximo y prolongarse durante un período similar después. La Ciudad identificó el domingo 27 y el lunes 28 de septiembre como jornadas de riesgo.

El agua puede ingresar por desagües, canales y muros costeros, cubrir estacionamientos y dificultar el tránsito en vías cercanas a la bahía o el océano. Por ello, una calle puede anegarse bajo cielo despejado, un episodio conocido como “inundación de día soleado”.

El nivel exacto varía según cada localidad. Factores como la dirección del viento, la presión atmosférica, las corrientes y el oleaje pueden hacer que el mar alcance alturas superiores o inferiores a las previstas.

El término “marea real”, traducción de king tide, se utiliza para describir las mareas más altas del año, que ocurren cuando la atracción gravitacional de la Luna y el Sol se combina y produce un ascenso extraordinario del nivel del océano.

Cabe resaltar que no se trata de una tormenta ni de una marejada ciclónica. Sin embargo, sus efectos pueden agravarse cuando coinciden con vientos dirigidos hacia la costa, oleaje elevado o lluvias intensas, de acuerdo con los expertos del NWS.

Miami Beach incluye el período comprendido entre el 26 y el 30 de septiembre dentro de sus previsiones de mareas reales para 2026. Otras comunidades del área metropolitana mantienen ventanas más amplias debido a las diferencias locales en los horarios y alturas de la pleamar.

Precauciones para residentes

Las autoridades recomiendan retirar vehículos de calles propensas a inundarse, evitar estacionarlos junto a canales y no conducir sobre zonas cubiertas por agua. El agua salada puede ocultar huecos, dañar los frenos y acelerar la corrosión de los componentes del automóvil.

También se aconseja limpiar con agua dulce cualquier superficie, vehículo o jardín que haya estado en contacto con el agua marina y evitar caminar descalzo por áreas anegadas, donde puede haber objetos cortantes, contaminantes o tapas de alcantarillas desplazadas.

Aunque las mareas reales son fenómenos periódicos y previsibles, el aumento del nivel medio del mar hace que sus efectos sean cada vez más visibles en el sur de Florida. Funcionarios locales las consideran, además, una muestra de las condiciones de inundación que podrían volverse más frecuentes en las próximas décadas.

FUENTE: NWS

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