martes 21  de  abril 2026
POLÉMICA

Madonna ofrece recompensa para recuperar atuendo que usó en Coachella

En el escenario, comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy/Vía Getty Images

LOS ÁNGELES.- La leyenda del pop Madonna ofrece desde una recompensa para recuperar el icónico atuendo que lució este fin de semana en su sorpresiva aparición en el festival Coachella como artista invitada de Sabrina Carpenter.

"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en su cuenta oficial de Instagram.

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En el escenario, comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006.

"No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", agregó.

Presentación

La cantante, conocida por éxitos como Hung Up, hizo un llamado para que cualquier persona que conozca su paradero se ponga en contacto con su equipo. "Ofrezco una recompensa por su devolución", sentenció.

La cantante apareció el viernes por la noche junto a Carpenter luciendo un vestuario completamente morado compuesto de un corsé con chaquetilla, guantes, medias y botas.

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Su participación en uno de los festivales de música más importantes, en el que interpretó a dueto 'Vogue' y 'Like A Prayer' y una canción que aparentemente pertenece al nuevo álbum de Madonna, coincidió con el anuncio el pasado miércoles de su nuevo disco, 'Confessions On a Dance Floor. Part II', que saldrá el 3 de julio.

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un "regreso a la pista de baile".

FUENTE: EFE

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