jueves 4  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Dua Lipa y Callum Turner llegan a Italia para la celebración de su boda

Dua Lipa y Callum Turner han seleccionado tres escenarios para la inolvidable celebración de la boda: Villa Igiea, el Palazzo Gangi y Villa Valguarnera

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

AFP/ Jean Baptiste Lacroix

MIAMI.- Dua Lipa y Callum Turner oficialmente son esposos. Pero la feliz pareja celebrará este fin de semana en Sicilia, Italia, su amor por todo lo alto. Y, según reporta la revista ¡HOLA!, los artistas británicos ya se encuentran en el país en el que disfrutarán de tres días de fiesta.

El magazine reporta que se prevé 300 invitados, quienes irán llegando desde este jueves 4 de junio, y se espera que hayan celebridades del mundo del cine, la moda y la música.

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Lo que se sabe de la boda de Dua Lipa y Callum Turner

"Ya hay mucho movimiento de aviones privados en el aeropuerto Palermo-Punta Raisi, Aeropuerto Falcone-Borsellino, entre ellos el jet en el que llegaron anoche los novios para dar comienzo estas celebraciones, que los que según apunta la prensa británica, han invertido un millón de libras esterlinas (1.156.000 euros)", reseña ¡HOLA!.

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Dónde será la celebración

Se cree que Dua Lipa y Callum Turner han seleccionado tres escenarios para la inolvidable celebración de la boda: Villa Igiea, el Palazzo Gangi y Villa Valguarnera.

"Villa Igiea, uno de los hoteles más famosos del país, referente del lujo italiano, de la cadena hotelera Rocco Forte. Es el lugar en el que se alojan los invitados y a su alrededor se ha reforzado la seguridad, al igual que los puntos clave de la ciudad, y se ha cerrado al público durante todo el fin de semana", destaca la revista.

Sobre el segundo espacio, el Palazzo Gangi, ¡HOLA! señala que es uno de espacios más célebres del barroco siciliano y se distingue por la Galería de Espejos.

Por último, la Villa Valguarnera, en Bagheria, es considerada una joya del barroco italiano y será el epicentro de la ceremonia.

Vestidos

Aunque en la ceremonia íntima de Londres Dua optó por un clásico traje Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry, se presume que en Sicilia todo será diferente.

Los reportes señalan que la novia podría llevar hasta 26 cambios durante el fin de semana, la mayoría de la mano de Donatella Versace.

"La heredera del imperio de la Medusa ha orquestado para la cantante un despliegue sin precedentes en la historia reciente de las celebrities: ha confeccionado un total de 26 looks exclusivos para que Dua brille (sí, brille y no solo) durante las 72 horas que duren las celebraciones. Y si las matemáticas no nos fallan, esto supondría hablar de un promedio de ocho cambios de vestuario por jornada nupcial", reseña.

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