Madre de Chyno revela detalles sobre salud del cantante

"En el año 2020, él tiene una serie de enfermedades que lo llevan a la ansiedad, a la depresión por la situación económica, la separación de Chyno y Nacho. Esa convivencia del 2020, tantas personas en un apartamento... sucedieron tantas cosas: le dio culebrilla (herpes zóster), le dio COVID, le dio neuropatía periférica y con todo el estrés que había. Ya él tenía conversaciones con Nacho, me acuerdo, eso le generó mucho estrés, el convivir tantas personas en un apartamento, los dolores qué el padeció, porque él padeció muchos dolores en ese momento en las piernas, él no podía caminar", contó este domingo, 6 de noviembre, la madre de Chyno Miranda.

A la ansiedad y depresión también se sumó el consumo de drogas, por lo que el cantante de Mi niña bonita se complicó aún más.

"Cuando pasa eso, él sale de la clínica, sale de emergencia. Después de ahí lo hospitalizamos en un centro de rehabilitación porque él no podía caminar, mi hijo salió en silla de ruedas. Ha tenido que aprender conductas nuevas para poder llevar una vida normal. Él tiene que seguir aprendiendo, a tener que dominar su ansiedad, su impulsividad, porque tiene una lesión prefrontal, y eso le impide dominarse... eso ha influido en la sanación de su otro problema que es la adicción", detalló Alcira Pérez Ochoa.

Sobre noviazgo de Chyno Mirada: "Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo"

Con respecto a la nueva relación sentimental que tiene Chyno Miranda con Astrid Torrealba Falcón, la mamá del artista de 37 años aseguró que esta es una amenaza para el intérprete, pues considera que no lo ayuda en su proceso de adicción a las drogas.

"Tiene una noviecita, pero ve droga en ella porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación", aseveró Alcira Pérez Ochoa en dicha entrevista.

"Él vino en junio a estar en conmigo y yo pensaba en hacerle una desintoxicación porque ya yo sabía que había caído otra vez. Entonces, él llegó en junio, antes de los Premios Juventud, se regresó otra vez y ella (novia) lo recibió en el aeropuerto. Tengo entendido que ella le entregó droga y sí se la entregó porque mi hijo cuando se levantó en la mañana siguiente yo le encontré una bolsa grandota (de droga) y la que se lo suministró fue ella porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella como la noviecita de él", develó Alcira Pérez Ochoa . "Ella se llama Astrid Dallana Torrealba Falcón. No se consigue en las redes, pero eso es lo que te puedo decir".

Ante el retroceso que experimentó el cantante Chyno Miranda con el consumo de drogas, la mamá del intérprete decidió ingresarlo en un centro, nuevamente. Mientras que la familia se involucró en un programa profesional para atender a familiares con problemas de adicciones.

"Por eso es que yo no quería que ella lo viera. Se le exigió tratamiento para que ella se sanara y se lo pedí humildemente, se lo pedí encarecidamente, que hiciera su tratamiento para que ella pudiera estar con Jesús, pero no de esa forma porque yo soy su mamá, ella no puede pasar por encima de mí. Él está enfermo yo necesito que él se sane", confesó Alcira Pérez Ochoa. "Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo. Entonces, ¿eso es lo que ella quiere?".

Asimismo, la mamá del cantante contó que el pasado 2 de noviembre al cantante lo sacaron del centro de rehabilitación dormido y hasta ahora no sabe su paradero. "A mí no me han llamado, a mí no me avisaron, a mí no me dijeron absolutamente nada por qué se llevaron a mi hijo. No hay razón porque mi hijo no estaba mal, mi hijo estaba atendido, él estaba haciendo un tratamiento y ha mejorado mucho. ¿Por qué se lo llevan?, ¿quién se lo lleva?. Yo soy su mamá, yo soy la persona que tiene el nexo más cercano a él", dijo Alcira Pérez Ochoa.