jueves 18  de  junio 2026
MÚSICA

Maluma, más latino que nunca: El sueño americano "no me pertenecía"

Esa vibra honesta y de reencuentro con su esencia le implicó a Maluma un “aterrizaje forzoso”, en el que tuvo que distanciarse de la industria

El cantante colombiano Maluma posa en Ciudad de México.&nbsp;

El cantante colombiano Maluma posa en Ciudad de México. 

Luis de la Luz vía EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Juan Luis Londoño comenzó a forjar el nombre artístico de Maluma en los escenarios del mundo latía en su interior, como en el de muchos latinoamericanos, el llamado "sueño americano", una ilusión que terminó por alejarlo de su acento, de sus ancestros y de sus raíces latinas que recupera en su séptimo y más reciente álbum de estudio ‘Loco x volver’.

"Me veía al espejo y era algo con lo que no me sentía cómodo porque estaba persiguiendo un sueño (americano) que no me pertenecía", responde el ‘pretty boy’ a una pregunta de EFE durante su visita a México, como uno de los miles de colombianos que aterrizaron en la capital mexicana horas antes del partido debut de Colombia y Uzbekistán en el Mundial de fútbol.

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El cantante lleva bien puesta su identidad. Defiende a capa y espada su nombre, Juan Luis, incluso por encima de su apodo artístico, y porta con orgullo la camiseta con los colores de la bandera colombiana, convencido de que hoy el marcador favorecerá a su selección.

Con los pies bien puestos en su tierra, Medellín, Maluma agradece la acogida de su música en Estados Unidos y reconoce el deseo de que este país sea parte de su próxima gira.

Sin embargo, asegura que su cultura ya no la cambia por nada.

"Me voy a parar en ese escenario en Estados Unidos y voy a decir: ‘Un colombiano en Estados Unidos’, y no un colombiano queriendo ser parte de la cultura de EE.UU.", afirma el artista al hablar de su más reciente disco marcado por colaboraciones latinas en las que destaca hasta el regional mexicano con ‘Una vida juntos’, tema que comparte con Grupo Frontera y El Bogueto.

El sueño latino

En esta etapa de su vida, en la que ya no le pesa si a la gente le gusta su música o no, escucha a los exponentes del género urbano en español y comparte este “despertar” del gremio latino por encontrar su raíz más allá de la “ambición y los patrones” de la industria, un rasgo que observa en Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny).

“Lo veo transparente y cuando se para en el escenario tiene una historia muy bonita por contar y me identifico mucho con Benito y con su carrera”, revela.

Esa vibra honesta y de reencuentro con su esencia le implicó a Maluma un “aterrizaje forzoso”, en el que tuvo que distanciarse de la industria y mirar de frente su música, sin permitir que esta misma lo ahogara.

"Tuve momentos en mi carrera en los que me preocupé demasiado por gustar, por ser perfecto, por hacer éxitos (...) Decidí alejarme de la industria y fue la manera de encontrar mi propia forma de pensar”, reconoce.

El resultado fueron las 14 canciones que integran su nuevo disco, publicado el 15 de mayo, con las que, a sus 32 años, se dedicó a sanar y a trazar un mapa de los ritmos en español: mambo, reggaetón, vallenato y las voces de “los mejores artistas de la música regional colombiana”, entre ellas la de Yeison Jiménez (1991-2026), quien falleció un mes después de grabar ‘Con el corazón’.

"No tuve la oportunidad de disfrutar a Yeison como tal vez hubiera querido, porque aunque tuvimos poco tiempo para hablar, se siente como si nos hubiéramos conocido de toda la vida", relata.

Con ‘Loco x volver’ (Sony), Maluma se reconcilia consigo mismo, pero, sobre todo, hace un llamado a los latinos para que aprovechen su voz en este momento, en el que “somos mayoría” y “tenemos el poder para dar el mensaje correcto: de unión y amor”.

FUENTE: EFE

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