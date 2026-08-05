miércoles 5  de  agosto 2026
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"Spider-Man: Brand New Day" se convierte en la película más taquillera de 2026

La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya desbancó a Toy Story 5, que tras su estreno en junio ha acumulado 1.067 millones de dólares en el mundo

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

AFP/Thomas Coex

LOS ÁNGELES.- Con tan solo siete días en cartelera, Spider-Man: Brand New Day se convirtió en la película más taquillera de 2026, tras recaudar 1.155 millones de dólares a nivel internacional, según informa la revista Variety.

De acuerdo con el semanario, la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya desbancó a Toy Story 5, que tras su estreno en junio ha acumulado 1.067 millones de dólares en el mundo.

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El hito se suma a otros más que ha acumulado el filme. Spider-Man: Brand New Day rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana y superar a Avengers: Endgame, que sumó sesenta millones de dólares antes de su debut en salas.

Igualmente, la más reciente película del Universo Marvel logró el mayor debut en taquilla en EE.UU., con 360 millones de dólares, y el segundo estreno mundial de todos los tiempos con 932 millones de dólares.

Cifras históricas

La adaptación de Destin Daniel Cretton alcanzó los cuatrocientos millones de dólares en Norteamérica en sus primeros cuatro días, convirtiéndose en la cinta más rápida en lograrlo, y a nivel mundial superó los mil millones de dólares en solo seis días, la segunda más rápida en hacerlo, solo por detrás de Avengers: Endgame.

En 2021, Spider-Man: No Way Home obtuvo cincuenta millones de dólares en preestrenos; además, en su primer fin de semana alcanzó más de 260 millones de dólares en EE.UU. y 587 millones de dólares a nivel mundial, con un recorrido final de 1.921 millones de dólares en todo el mundo.

El reparto de esta nueva película incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

FUENTE: EFE

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