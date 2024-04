Maluma muestra en las redes cómo vive la paternidad

"Por aquí los saludo. Perdón que estaba tan perdido. Lo sé, lo siento, pero el deber de ser padre me llama y esto ha estado un bolero serio, ha sido la experiencia más chimba (buena) de la vida, pero no ha sido tan fácil; los que son padres saben de lo que les hablo", inició.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

En el clip, Maluma también agradeció, en nombre de su familia, a quienes le han estado enviando mensajes de apoyo, bendiciones o felicitándolo por este nuevo rol que asume.

"Por eso estoy haciendo este video para decirles que los amamos".

El artista urbano resaltó que esta etapa lo ha inspirado mucho más para seguir haciendo música, y aseveró que todo se debe a Paris.

"Cuando dicen que los bebés vienen con inspiración y bendiciones, es muy cierto, demasiado cierto. La creatividad la tengo en otro nivel y me estoy preparando porque quiero aprovechar este momento. Me siento literalmente con la motivación más grande que he tenido en mi vida y quiere escribir las mejores canciones del mundo".

El domingo de Pascua, el cantante publicó también un álbum de fotos con su pequeña y escribió: "Si así es como es ahora, no puedo imaginar lo que vendrá".

Nacimiento de Paris

La primogénita del cantante llegó al mundo el 9 de marzo. la exclusiva de su nacimiento la tuvo la revista colombiana Poder, medio que compartió la primera fotografía del intérprete con la niña.

Tras el emotivo momento, Maluma compartió en Instagram las primeras imágenes de la pequeña y agradeció el apoyo que su familia recibió luego de compartirse con el mundo la esperada noticia.

"El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas, Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos", inicia el escrito del intérprete.

"Susana, amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo", culmina.