Mane de la Parra envía mensaje de inclusión en show mexicano

El también compositor, despistó por varias semanas a los investigadores del programa, pero el pasado domingo Consuelo Duval y Carlos Rivera acertaron al decir que el intérprete de "Te tuve y te perdí", se ocultaba tras el personaje de Quetzal quien dio su último vuelo dentro del reality show de Televisa.

Frente a los jueces Yuri, Consuelo Duval, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y el invitado del día, el Escorpión Dorado, así como el conductor Omar Chaparro, Mane de la Parra se quitó la máscara en el séptimo programa y compartió por qué a lo largo de las semanas que estuvo en el show y se enfocó en llevar un mensaje inclusivo y dirigido a la comunidad LGBT, ya que su personaje tenía que ver con esto.

Pero antes de que Quetzal se quitara la máscara, los investigadores lanzaron sus apuestas. Juanpa Zurita pensó que dentro del personaje podría estar Kunno, el tiktokero; El Escorpión Dorado dijo Lalo España; y Yuri sostuvo que sería Miguel Pizarro, pero finalmente, fueron Carlos Rivera y Consuelo Duval los que acertaron al afirmar que era Mane de la Parra quien se ocultaba tras el personaje de 'Quetzal'.

Según Mane de la Parra, Quetzal es un personaje que imparte el respeto por los demás y él vino a defender el amor y así se despidió del programa con un mensaje de amor e inclusión.

"Siempre que hago un proyecto lo hago por alguna razón. A pesar de no ser miembro de la comunidad LGBT+ sí soy es activista de ella, yo quería que esto fuera un mensaje de amor, de paz, de solidaridad, de inclusión", dijo Mane de la Parra al quitarse la máscara.

"Creo que necesitamos dejar de estar juzgando quién está detrás y empezar a ver en dónde está nuestro corazón", señaló.

Mane de la Parra dijo que entró al programa con la idea de entretener al público. No obstante, agregó que también quiso enviar un mensaje de amor, paz y solidaridad. "Dejemos los prejuicios, dejemos de cerrarnos. El mundo nos ha dado la lección que lo más importante en la vida es amarnos y respetarnos. Y lo que le quiero decir a la comunidad LGBT+ es que tiene todo mi respeto. Siempre voy a defender el amor sea como sea".

Posteriormente, tras la eliminación de 'Quetzal' en ¿Quién es la Máscara?, Mane de la Parra publicó un video en su cuenta de Instagram dirigido a la comunidad LGBT+. El cantautor y actor mexicano, quien se considera heterosexual, dijo: "Yo decidí que este personaje, Quetzal fuese parte de la comunidad por que como heterosexual, como activista, como supporter de la comunidad LGBT+, creo que es muy importante alzar la voz y decir señores, hay que empezar a amarnos, a respetarnos, a respetar nuestras diferencias, a ser más plurales. Y necesitamos gente que no sea parte de esa comunidad, pero si que sea más empática".

Continuó diciendo: "Gracias a todos por tanto cariño. Me divertí como loco. Felicidades a todos mis compañeros por tanto talento, por una sociedad más plural donde el respeto y el amor sea el único valor. No me voy triste como la canción, me voy agradecido con la cara en alto y feliz de haberlos entretenido. Felicidades a todas las celebridades, lo hicieron increíble, toda mi admiración. Los invito a subscribirse en mi canal de YOUTUBE donde estaré cantando en acústico las canciones de Quetzal y a ver mi nuevo video de #JoséJoséAmiManera Gracias a toda la producción de ¿Quién es la Máscara?"

En su última participación dentro del programa, Mane de la Parra cantó "El triste", tema que se volvió famoso en voz de José José.

La próxima semana, Galilea Montijo será la investigadora invitada e intentará descifrar las pistas de los seis personajes que continúan en la competencia: Mapache, Zombie, Oso Polar, Unicornio, Elefante y Disco Ball.

El próximo domingo, los seis personajes que se mantienen en la competencia, se enfrentarán en combates triples. ¿Quién es la Máscara? se transmite todos los domingos a las 20:30 horas, por Las Estrellas.