Mane de la Parra lanza video de recital tributo a José José

En el video, que está disponible en su canal de YouTube, se pueden apreciar imágenes de lo que fue aquel mítico concierto y la reacción del público en el espectáculo.

El intérprete de Como dice el dicho, Es mentira, Esperanza al corazón, La fórmula, Me gusta, Amor sincero y Fuiste tú hace un recorrido especial por algunos de los éxitos de El Príncipe de la Canción, a su manera y bailables, con los temas Almohada, Gorrión (Lo que no fue no será), Gavilán o Paloma y El triste para rendirle un merecido homenaje.

"Muy feliz de lanzar el primer video de la gira de mis conciertos Éxitos de los grandes a mi manera donde hago un tributo a los gigantes de la música. En esta primera entrega cantamos a mi manera y ponemos a la gente a bailar con algunos de los exitosos temas del El Príncipe de la Canción, José José. Ahora no solo cantarás las canciones de José José, sino que también las vas a bailar", expresó Parra a través de un comunicado de prensa.

"Invito a mi público a disfrutar del concierto que ya está disponible en Spotify y en mi canal de YouTube", agregó el artista.

La fanaticada de Mane de la Parra podrá observar mensualmente los videoclip que el intérprete estará lanzando de su gira de conciertos desde el Arena Ciudad de México y el Teatro Centenario Coyoacán, en México, donde también rinde homenaje a los éxitos musicales de Juan Gabriel, Joan Sebastián, Luis Miguel, Marco Antonio Solís “El Buki”, Cristian Nodal, La Banda MS, Mijares y Ricardo Montaner.