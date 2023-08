Manu Manzo: "Aprendí a amarme a mí misma"

Se trata de un disco que le ha servido como desahogo y a través del cual ha logrado evolucionar como artista y persona.

“Todas son canciones sobre etapas de mi vida por las que pasé desde 2020 al 2023. El 2020 fue un año rudo para todo el mundo, por lo del COVID, hubo cambios, no se sabía que era lo que estaba sucediendo. Ese año perdí a mi abuela y fue la primera vez que había perdido a un familiar cercano. Fue súper rudo porque no podía ver a mi familia, entonces tuve que lidiar con el duelo sola, tratando de no ahogarme en mi tristeza”, contó Manu Manzo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Y después de eso, mi pareja en ese momento me montó los cachos, luego terminé con mi disquera, entonces estaba tocando fondo, viendo hacía donde iba. Ahí empecé a escribir canciones y a refugiarme en el estudio, a sacar todo lo que tenía por dentro. Siempre trato de encontrarle el lado positivo a todo, aunque sea algo muy malo, obviamente lloro y siento lo que siento, pero trato de sacarle la lección y algo bueno a eso, porque me gusta perseguir la felicidad y encontrar lo lindo. Tal vez sea una manera de lidiar con mis problemas, pero me funciona”.

El título del álbum coincide con su signo lunar, que en Astrología está vinculado con las emociones y se determina por la posición (el signo zodiacal) dónde se encuentra la Luna en la carta astral, un tema que le fascina a la artista.

“Amo la Astrología. Soy de las que cuando empieza a salir con alguien le pregunto su fecha de nacimiento, dónde nació, para buscarle todo, y me pongo a revisar. Busco la carta astral para ver si somos compatibles. Soy fiel creyente en eso, claro pienso que va más allá del signo solar, es toda la carta astral”, dijo la cantante nacida bajo el signo de Aries.

“Pero cuando descubrí que tenía la luna en Géminis hice como un clic, porque siempre he tenido una dualidad presente en todos los aspectos de mi vida. Tengo un lado muy tranquilo, pensativo, que me gusta estar en mi casa, ver arte, escuchar música relax, pero también tengo un lado que es muy rumbero, desacato total, hasta la mañana, no me importa nada. Entonces, un día en el estudio estaba grabando algo y de la nada, algo me dijo: Luna en Géminis”, agregó sobre cómo surgió el nombre del álbum.

La artista de 29 años reveló que concebir el material discográfico ha sido un trabajo terapéutico, una manera de mirar hacia adentro y hallarse a sí misma.

“Empecé a escribir el disco a los 26, me tomé mi tiempo. Empecé de una manera y termine de escribirlo siendo otra, pero para el bien y eso es lo que siempre quiero: evolucionar, seguir creciendo, aprender de mis errores y echar pa’lante, porque eso es la vida, una gran lección”, dijo.

“La música es nuestro verso, es nuestra forma de expresión. Doy gracias a Dios por tener la música porque si no la tuviera, estuviera en más terapias, porque estoy en terapia. Y no sé cómo sacaría eso de mi ser. Para mí entrar al estudio, escribir, desahogar y tener un espacio donde puedo ser vulnerable y no tener límites, es una gran bendición y creo que los artistas no deben ser censurados”.

Entre las canciones que conforman Luna en Géminis está Paella, una especie de himno al amor propio. También está Pegaito, un tema bailable o Evolución, que narra precisamente su crecimiento ante las dificultades.

“Aprendí a amarme a mí misma y escribí la canción Paella, que habla sobre eso, sobre estar feliz contigo misma, rumbear con tus amigas, no necesitar a nadie y no andar buscando a otra persona”, contó.

“Pegaito es mi lado rumbero, es algo sexy para bailar. Evolución, que representa esos tres años, porque yo comencé de una manera y terminé de otra. Ha sido una evolución muy grande en estos tres años, en los que maduré mucho y me convertí en otra persona. Son representaciones de momentos que viví. Luego me volví a enamorar y escribí Saca la cámara, que es una canción sexy sobre el inicio de una relación”.

No falta el tema de desamor, que dedica a quien la engañó.

“Está Pal tóxico, que la hice con Homero Gallego, él es guitarrista. La escribimos en una hora, ese fue mi desahogo. Habla de cuando una persona finge que te quiere y en verdad lo que quiere es estar contigo sexualmente y no emocionalmente, pero te pinta una pintura de que quiere ser tu esposo y uno cae. Y cuando te das cuenta y terminas, te hiere”, detalló.

“Es muy raro porque yo terminé con mi ex, con quien estuve cuatro años. Y soy de las que piensa que un clavo saca a otro clavo, entonces me metí de una para sanar la herida, pero cuando terminé con este clavo, me llegó doble la tusa”.

Aunque Manu dijo no estar soltera porque prefiere estar en pareja, reconoció que es sano aprender a estar solo.

“Yo pienso que cada cual tiene la libertad de lidiar con su duelo a su manera, el sanar no es linear. Uno comete errores y los seres humanos queremos conectar, queremos que nos quieran y querer.

Yo sí pienso que lo más saludable es pasar solo el duelo y conectar con nuestro ser interior”, expuso.

“Y siempre es más fácil señalar a la persona y decir me hiciste esto o aquello, pero aprendí después de que salí de ese segundo clavo que también tengo algo de responsabilidad. No digo que me montaron cachos porque yo hice algo, pero ¿por qué no me comunicaba de una mejor manera?, ¿por qué no decía esto no me gusta? Entonces, creo que hay que reflexionar en lo que hicimos mal y cómo mejorar para que la próxima relación sea algo mejor y que evolucionemos, en vez de quedarnos en el mismo patrón”.