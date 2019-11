Marc Clotet y Natalia Sánchez serán padres por segunda vez en 2020

¡Que Bendición! Natalia y Marc amplían la familia! "No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene...¡volvemos a aumentar la familia! ¡No saben la ilusión que hace poderlo compartir, por fin!", comenzó escribiendo la actriz antes de explicar cómo han sido los primeros meses de embarazo.

"Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque con un bebé de 10 meses y medio ¡es imposible!" fueron las primeras palabras de la madre madrileña al anunciar su segundo embarazo con una imagen en la que aparecen su pareja Marc que le da un beso en la barriga, su hija y ella.

Por su parte el padre español señaló: "Recibí la noticia del embarazo de Natalia cuando regresé a nuestra casa en España, luego de rodar en República Dominicana la película Aura. Que Bendición. La familia va creciendo. Estoy muy agradecido de Dios y la Virgen por esta gran bendición. Un bebé que acompañará a nuestra hija Lia", dijo el actor.

En su publicación de Instagram, Sánchez, que tiene cuatro meses, hizo referencia a las dificultades que se avecinan con dos pequeños en casa. Según dice, para esta nueva etapa de su vida contará con la mejor ayuda posible, la del feliz papá: "Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aun que reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos..., no paro de repetirme a mí misma que con paciencia, amor y Marc, que es sin duda el mejor padre y compañero de viaje, todo saldrá bien". "¡Se aceptan tooooodos los consejos del mundo…!", bromeó la actriz al final de su mensaje en redes sociales, en el que también aseguró que el hecho de poder compartir con sus amigos, familiares y seguidores este nuevo viaje lo hace mucho más fácil: "Muchas gracias a tod@s por acompañarnos en otra aventura más. Poderlo compartir hará, como siempre, el camino mucho más llano. GRACIAS".

Marc Clotet y Natalia Sánchez comenzaron su relación en 2014. Después de varios años juntos, en agosto del 2018 la pareja hizo público que esperaba a su primera hija, Lia.

Marc es conocido en América por el éxito conseguido en Estados Unidos, México y Latinoamérica con la teleserie de Televisa y Univision "Por Amar Sin Ley" y la serie de Netflix "Las del Hockey" (The Hockey Girl). En otoño del 2020 estrenará la película "Aura" que se rodó en República Dominicana.

Marc Clotet se formó como actor en el HB Studio de Nueva York y ha protagonizado series de éxito en España como, "El Comisario", "Física o Química", "Amar es para Siempre", "El Caso" o "Tiempos de Guerra", entre otras.

Consiguió su primer papel cinematográfico de la mano de Benito Zambrano con "La Voz Dormida", por el que obtuvo una nominación a los Premios Goya como Mejor Actor Revelación y recibió el Premio Turia al Mejor Actor Revelación 2012. En 2017 su interpretación en la película "El Jugador de Ajedrez", dirigida por Luis Oliveros, le valió el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Houston, EE.UU.

El histrión, quien ha recibido excelentes críticas de la prensa especializada por su destacado trabajo actoral interpretando al abogado Adrián Caraballo en la teleserie 'Por Amar Sin Ley', en el 2020 regresará a México para continuar con su proyecto actoral.