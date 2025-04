María Antonieta Collins sobre el papa Francisco: "Él se ganó el corazón de los fieles con humildad"

Su impresión no solo estuvo en saber que sería el primer hombre latinoamericano en alcanzar el rol más importante en la Iglesia Católica; también le emocionó cuando se anunció que sería llamado Francisco, un nombre que no se había usado antes y que en su reporte previo ella había dado como una posibilidad.

“La relevancia de haber presenciado aquella elección… ¡Dios mío, todavía lo recuerdo! Pensé que me estaba dando un infarto al escuchar el nombre de ‘Francisco’ como el seudónimo que habían escogido porque yo en mi historia del Noticiero Univisión del 10 de marzo, menciono como probables nombres del papa, ‘Francisco’. Era un nombre que no fue utilizado nunca antes de él”, recordó en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

María Antonieta Collins y el papa Francisco La periodista María Antonieta Collins y durante la entrevista que realizó al papa Francisco. Cortesía/María Antonieta Collins

“Así que cuando voy escuchando que era el cardenal Bergolio que escogía el nombre de Francisco… ¡Dios mío, yo no podía creerlo! Era una gran felicidad y la responsabilidad después de saber que había hecho caso al Cardenal Cláudio Hummes, su amigo, en que tenía que ser Francisco para ocuparse siempre de los pobres”.

Para Collins —quien ha especializado parte de su trayectoria periodística a temas vinculados al Vaticano y los papados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco—, el sumo pontífice se ganó el corazón de los fieles con su humildad y deseo de ser visto como un siervo de Cristo sin la ostentosidad del cargo.

“La relevancia de él fue ser, como dicen todos, el operador de la paz; el hermano operador de la paz. El papa de los últimos, es decir de los desprotegidos. El hombre que no tuvo miedo para enfrentarse a una estructura vaticana no siempre muy amigable con él”.

Despedida

Hoy, desde Ciudad del Vaticano, Collins realiza un reporte que no imaginó: la cobertura de los actos fúnebres del papa Francisco, con quien compartió entrevistas y de quien recibió en 2024 una felicitación pública por los 50 años de la reportera como profesional de la comunicación.

Reconoció que enterarse de su fallecimiento fue una sorpresa, pues tenía fe en que superaría las complicaciones médicas.

“Me duró la conmoción todo un día y no podía creer que estuviera hablando de la muerte del papa Francisco. En verdad yo siempre pensé que se iba a reponer… y lo veía saliendo poco a poco”.

Su esperanza creció la tarde del domingo de Pascua, cuando Francisco —visiblemente vulnerable— salió a dar la bendición a los fieles que se congregaron en la Plaza San Pedro.

“Después de verlo en ese inmenso sacrificio de darnos la bendición urbi et orbi, jamás imaginé esto. El escenario que yo pensaba, no ahora sino más adelante, sería participar en un cónclave por la renuncia, pero nunca jamás en un cónclave como el que vamos a ver porque ya él no estuviera con nosotros. Nunca lo imaginé”.

Con cariño, la periodista mexicana describe al papa como un hombre humilde y cercano.

“Desechó lo complicado y lo rebuscado para hablar sencillamente de las cosas en un lenguaje que entendiéramos todos. Fue ese hombre que tuvo su rasgo de humanidad, un hombre que tuvo una novia y que dejó todo para seguir el llamado del señor. Un hombre que desechó la pompa, la circunstancia, para convertirse, a pesar de ser papa, en el título que el más amaba: el de obispo de Roma. Ese hombre que ansiaba llegar a retirarse como lo hizo Benedicto XVI y ser un papa emérito, pero no viviendo en el Vaticano sino en la catedral de Santa María Maggiore, en donde tristemente ahora va a ser sepultado”.

Pese a la conmoción, Collins agradece lo compartido y atesora en su corazón el recuerdo de Francisco.

“Voy a recordar al papa Francisco como el párroco de una iglesia a la que pude ir; como el hombre que me felicitó en mis 50 años de reportera de televisión, diciéndome La Collins y María Antonieta. Lo voy a recordar como el hombre que amó al prójimo, como el hombre que nos enseñó a que Dios siempre nos aguarda en el momento en que menos nos imaginamos para darnos la verdadera dirección de la vida; como le pasó a él, que se metió a una iglesia donde no tenía que estar y ahí encontró a un cura que le dio el mensaje y dejó todo por seguir al señor. Ese hombre, ‘Franciscus’, el austero, extraordinario, afable, cariñoso. Ese es el hombre al que voy a recordar siempre, y que estuve presente el día que se eligió el papa 266 que hablaba español”.