Médico del Papa Francisco revela cómo fueron los últimos minutos del pontífice

Durante su encuentro, Francisco dijo: “Estoy muy bien, he vuelto a trabajar y tengo ganas”, según el médico.

“Le llevé una tarta de frutos negros, como a él le gusta, y charlamos un rato”, contó Alfieri. “Sabía que al día siguiente daría la bendición papal Urbi et Orbi y concertamos una cita para el lunes”.

Al preguntarle si alguna vez le aconsejó al pontífice que dejara de trabajar, Alfieri respondió: “No, porque era lo correcto. Él es el papa. Volver al trabajo era parte de la terapia y nunca se expuso a ningún peligro”.

“Es como si, al acercarse el final, decidiera hacer todo lo que tenía que hacer”, dijo el médico, destacando el entusiasmo de Francisco por recorrer en papamóvil la multitud reunida en el Vaticano el Domingo de Pascua. El difunto papa también insistió en reunirse la semana pasada con todos los que lo atendieron en el hospital.

“Tengo la clara sensación de que sintió que debía hacer una serie de cosas antes de morir”, declaró Alfieri al periódico.

El cirujano vio a Francisco por última vez el lunes antes de su muerte, momento en el que ya se encontraba en coma. Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Noté que no tenía problemas respiratorios y luego intenté llamarlo, pero no contestó —dijo Alfieri—. No respondía a estímulos, ni siquiera dolorosos. En ese momento comprendí que no había nada más que hacer. Estaba en coma.

El asistente médico personal del papa, Massimiliano Strappetti, sabía que el pontífice quería morir en su casa, en la Casa Santa Marta, según el médico. Junto a su cama, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, “nos pidió que rezáramos y rezamos el rosario con él. Me sentí privilegiado y ahora puedo decir que lo fui”, dijo Alfieri. “Esa mañana le di una caricia como último adiós”.

