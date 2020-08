María Celeste se confiesa tras despido de Telemundo

"Estamos devastados, porque fue un accidente bastante fuerte. Yo estaba con mi hija y fuimos testigo de lo que pasó con su perrito; tuvimos que agarrarlo y llevarlo de emergencia para el hospital de perros. Es emocionalmente devastador ver a una criatura tan inocente y tan linda sufriendo y no saber lo que va a pasar", dijo Arrarás.

"Nos pasamos toda la noche en vela pendiente del perrito. Todavía no nos han dicho cual será la mejor solución para él y estamos hablando con los ortopedas porque sufrió fracturas y está un poquito complicado el caso, así que estamos a la espera de qué nos van a decir hoy", agregó.

A través de un post en Instagram, la presentadora de televisión pidió a sus seguidores que rezaran por su mascota y que le enviaran buenos deseos a ella y a sus hijos.

“Esta noche estamos con el alma acongojada porque Aspen, el inseparable perrito de mi hija Lara, fue atropellado por un auto y se encuentra en emergencia. Estamos pidiendo para que todo salga bien ya que tendrá que ser operado. Gracias por sus oraciones y buenos deseos que tanto necesitamos para nuestro pequeñín”, escribió María Celeste Arrarás al pie de una fotografía que colgó en Instagram en la que aparece su hija con el labrador.

En cuanto a su recién despido de Telemundo, donde se desempeño ante las cámaras por los últimos 20 años, dijo que la noticia la tomó "de sorpresa por completo" y que, según pasan los días, ha atravesado diferentes emociones, que ahora están a flor de piel a raíz del accidente que presenció.

"En estos días, me ha pegado un poco la parte sentimental después de que al perrito de mi hija lo arrollaron en frente de nosotros. Eso me puso tan vulnerable emocionalmente que me revuelca otras cosas. Y es muy normal, sobre todo, muy saludable. Y le doy la bienvenida [a esta etapa], porque obviamente no se le dice adiós a 20 años de una etapa de la vida sin mirar atrás y no tener emociones fuertes", manifestó.

Sobre cómo está lidiando con la nueva realidad de ya no formar parte del equipo de Al rojo vivo, comentó:

"Dentro de lo que cabe bien, pero ciertamente todas estas cosas fuertes que te pasan en la vida son cíclicas. Entonces tú vas pasando por todas las diferentes emociones y, de un día para otro, van cambiando tus sentimientos. Así que vas por una montaña rusa de emociones. Y eso es bueno porque te ayuda a superarlo y, sobre todo, te recuerda que estás viva".

En la entrevista exclusiva que María Celeste Arrarás concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, la periodista también conversó sobre lo qué vendrá después de Al rojo vivo y reveló que apoyará a su segundo hijo, Adrián, en su proyecto musical.