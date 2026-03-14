Mariaca Semprún sobre Rocío Dúrcal: "Ha sido la banda sonora de mi vida"

MIAMI.- Mariaca Semprún rinde tributo a Rocío Dúrcal, una de las grandes voces de España que conquistara México y otros públicos hispanoparlantes. El homenaje llega al escenario del Knight Concert Hall, del Arsht Center, el 15 de marzo, a las 6 pm.

Se trata de un espectáculo musical que la cantante venezolana también llevará a Madrid y Ciudad de México, donde la estrella española dejó una huella indeleble.

Esta vez, Semprún, a diferencia de cuando interpretó en escena a Édith Piaf y a la Lupe, no caracterizará a la legendaria cantante, sino que entonará sus emblemáticas canciones.

Temas como Costumbres, Te amo, o Como tu mujer, serán escuchados la noche del domingo en la voz de Mariaca Semprún, quien conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre este homenaje.

“Ha sido un proceso muy emocionante, porque yo quizás no tenía conciencia cuando escuchaba a Rocío Dúrcal de lo importante que era y sigue siendo, sino que después de grande me doy cuenta de que es parte del soundtrack (banda sonora) de mi vida”, dijo la actriz y cantante venezolana.

“Lo que hago es contar la historia de las canciones y que hay por detrás en ese momento donde todo era un éxito rotundo. Es un espectáculo musical teatral, no solamente un concierto. Y a diferencia de los anteriores, es un homenaje. Entonces, es un artista hablando de otro artista. Es la primera vez que me salgo del rol de intérprete, rompo la cuarta pared y empiezo a hablar con el público sobre qué me gusta, de cómo canto las canciones y cómo admiro a otras cantantes. Y de cómo hago un ritual para meterme un poquito en la vida de ellas, con el mayor respeto”, adelantó sobre el espectáculo.

A la pregunta de por qué quiso rendirle tributo a Dúrcal sin personificarla, contestó:

“Porque en este momento de mi vida como artista fue lo que me vibró, lo que me gustó. Una vez que empecé a cantar las canciones, dije: hay que hablar de estas canciones, no de la vida personal de ella, porque además ella fue muy privada y no viene al caso. Hay que hablar del hito que fue, de que está considerada entre las voces más influyentes”.

Fue la fascinación de Dúrcal por las rancheras y su versatilidad lo que cautivó a Semprún, quien se identifica con la artista española.

“Yo tenía una lista de opciones, pero me llamó mucho la atención cuando vi que a ella la llamaban la española más mexicana y la reina de las rancheras. Y que ella, siendo española interpretando un género que no era el suyo, haya sido tan querida y aceptada, me pareció genial, porque me pasa lo mismo como artista. Yo interpreto muchos géneros. Entonces me di cuenta de que también era actriz, hizo cine, televisión, teatro. Y me vi en un espejo; me dije: yo creo que esta es la mujer que hay que contar. Y no la voy a contar desde sus zapatos, sino desde un homenaje a esa voz que es parte de nuestras vidas”, expuso Semprún.

“Vivo en Miami desde hace casi nueve años. Ella también fue una figura importante aquí en Miami, cuando se la pasaba girando, porque este era el hub (centro) de la televisión latina en los Estados Unidos. Y bueno, rendirle homenaje aquí, luego llevarla a España y luego a México, creo que es el recorrido ideal para toda esa gente que la quiso y la siguió”, agregó.

Asimismo, recordó su primer acercamiento a la música de Dúrcal y comentó sobre el proceso de elegir el repertorio para el espectáculo.

“Yo creo que la primera canción que escuché de ella debe haber sido Amor eterno, porque la tengo en mi memoria desde que tengo uso de razón. Ahora, me pasó que, revisando el repertorio para hacer el musical, una de las canciones que escuché, Te amo, que ni siquiera es de las tantas conocidas. Apenas empezó la introducción, recordé claramente cuando veía en la sala de mi casa el programa de televisión Sábado Sensacional, los sábados en Venezuela, y ella cantando. Y la recuerdo con unas hombreras muy grandes, que se usaban, muy ochentoso (de los 80), lleno de lentejuelas y brillos”, dijo.

“Entonces digamos que debe haber sido, la tercera o cuarta canción que yo tenía en mi mente. También con Costumbres me pasó, que dije: voy a estudiar un poco la letra. Y resulta que ya me la sabía completa”.

Las rancheras no podían faltar en un concierto dedicado a quien fuera una de las voces más influyentes que expandiera el género.

“Hay mucho repertorio mexicano ranchero, por eso el show también tiene mariachi en vivo, porque esos fueron sus años de mayor éxito. Y la junta con Juan Gabriel. También incluye clásicos de la balada romántica de ese momento, de Marco Antonio Solís, luego Roberto Livi, que también le escribió varios boleros. Es un recorrido por todos los géneros que ella cantó a lo largo de 30 años de vida artística, porque ella empezó su carrera muy joven, a los 17 años. Y nos dejó muy pronto”.

Además, reveló cuál ha sido el mayor desafío al interpretar las canciones que Dúrcal popularizó en su magistral voz.

“El mayor reto ha sido el vocal, porque es el repertorio que yo he tocado que tiene mayor registro. O sea, es una mujer que cantaba muy bien en un registro bajo y medio, y grave. Y subía con toda su fuerza. El haber interpretado la Lupe y a Piaf fue adaptar la voz a un rango de voz. Pero esto ha sido el rango completo. Y al principio no había hecho conciencia de lo difícil que sería cantar esas canciones de verdad, no tararearlas en la casa al descuido, sino cantarlas. Yo decía: ¡wow! como esta mujer unificaba el color de la voz en tonos graves y agudos de la misma forma. Eso me maravilló y creo que ha sido mi mayor reto”.

“Aparte de hermosa e impecable, era una voz muy expresiva. Y trascendía cualquier idioma y género. Era demasiado agradable escucharla. Y por ser tan buena cantante, podía pasearse por los géneros sin que sonara extraño, todo lo contrario, te encantaban las canciones cuando las cantaba ella. O sea, hay muchas versiones de Juan Gabriel que suenan mejor en su voz que en el propio Juan Gabriel, y son sus canciones”.

Mariaca Semprún está de gira con el homenaje a Rocío Dúrcal hasta mediados del año.

“Rocío Dúrcal llega hasta julio, porque después de aquí vamos a España, voy a estar en Madrid el 21 y 28 de mayo, y luego vamos a Ciudad de México. Madeira (Portugal) me hizo una invitación y cuando vuelva podré pensar en otro proyecto. Siempre quiero volver a actuar, siempre estoy en casting y trabajando en música, pero no hay un proyecto específico”.

Sin embargo, anticipó que viene por ahí una producción especial.

“…música tradicional venezolana, es una deuda conmigo misma”.