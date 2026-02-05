jueves 5  de  febrero 2026
Taylor Swift anuncia video de "Opalite" en exclusiva para Apple Music y Spotify

Swift rompe la tradición de estrenar videoclips en YouTube, plataforma que ha estado a la vanguardia del contenido audiovisual en internet

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

AFP/Chandan Khanna
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Taylor Swift hace una nueva jugada maestra que apunta a reinventar a la industria musical. Este miércoles, la estrella pop anunció el lanzamiento del video musical de Opalite, segundo sencillo de su álbum The Life of a Showgirl, que se estrenará de forma exclusiva en Apple Music y Spotify Premium.

De esta forma, Swift rompe la tradición de estrenar videoclips en YouTube, la plataforma que ha estado a la vanguardia del contenido audiovisual en internet desde hace más de veinte años.

Esta jugada llega luego de que Billboard cambiara sus reglas de conteo de puntos para el ranking Billboard 100 y dejara de contar las reproducciones en YouTube.

La medida generó preocupación en la industria y entre los fanáticos, quienes temían que, sin el incentivo de sumar números de streaming, los artistas no se sintieran incentivados a estrenar nuevos videos musicales. Sin embargo, todo apunta a que Swift acaba de generar una nueva tendencia que sus colegas no tardarán en seguir.

Estreno

En esta ocasión, la intérprete de Cruel Summer se mantuvo alejada de las pistas cripticas y anuncios creativos para dar la noticia de forma directa: a través de su sitio web oficial con una cuenta regresiva.

La página detalla que el video estará disponible el viernes 6 de febrero a las 8:00 a. m (ET). Llegará oficialmente a YouTube el domingo 8 de febrero. Como parte del lanzamiento, los fanáticos también tuvieron acceso a un vinilo azul perlado de Opalite, disponible en la tienda oficial de la artista.

The Life of a Showgirl expone la vida de Taylor detrás del escenario del Eras Tour. Con su lanzamiento, la artista volvió a batir récord en Spotify, donde se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en lo que va de 2025 en la plataforma de streaming musical.

Temas
