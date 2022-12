Mariah Carey supera su propio récord en Spotify

MIAMI.- La cantante Mariah Carey continúa cosechando récords con su famosa canción All I Want For Christmas Is You, sencillo que se ha convertido en un icónico himno de la navidad mundial desde 1994 cuando fue lanzado.

En 2020, All I Want For Christmas Is You había impuesto el récord con 17.223 milliones streams.

La canción de Mariah se ha impuesto ante otros grandes éxitos como Easy On Me, de Adele; As It Was, de Harry Styles; y Anti-Hero, de Taylor Swift.

All I Want For Christmas Is You es uno de los temas que integra el primer disco navideño de Mariah Carey, lanzado hace 28 años. La intérprete confirmó que la canción la compuso en 15 minutos y la inspiración surgió decorando el árbol de navidad junto a su ex esposo, el empresario Tommy Mottola.

Este es uno de los mayores éxitos de la cantante estadounidense. Año tras año recibe hasta tres millones de dólares en regalías. Hasta 2017, Mariah había ganado 60 millones de dólares por la canción.

Mariah Carey inició su carrera en 1990 y cuenta con 12 álbumes de estudio, dos discos navideños, una banda sonora, un álbum en vivo, cuatro álbumes compilatorios, un EP y un disco de remixes, informó el diario La Verdad.

