Marjorie de Sousa revela que se retiró los implantes de seno

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa)

Salud

Marjorie explicó que tras hacerse sus exámenes anuales, los médicos detectaron una irregularidad y le aconsejaron extraer los implantes y ponerle unos nuevos. Sin embargo, la actriz prefirió que sus senos volvieran a estar naturales.

Aseveró que la cirugía la realizó en Barranquilla y estuvo 16 días en recuperación.

"Ya llevo tres meses desde que me explanté... Me siento mucho más activa, con mucho más ánimo. Desde que me las quité, no se me han vuelto a hinchar mis pies". Agregó que los implantes también le estaban ocasionando problemas respiratorios y migrañas.

La madre de Mathías señaló que consultó con un cirujano que se especializa en retirar los implantes a mujeres que comienzan a desarrollar sintomatología vinculada a estos.

"Hoy me siento feliz y amo volver a verme como yo era. Gracias, gracias, gracias, espero que esto te ayude a ti", concluye.