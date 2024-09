La actriz Olivia Munn anuncia el nacimiento de su segunda hija

La bebé nació el 14 de septiembre, pero no fue sino hasta la noche del domingo 22 de septiembre que Munn y Mulaney compartieron que su familia le daba la bienvenida a una nueva integrante.

"Méi June Mulaney llegó al mundo el 14 de septiembre de 2024, el año del dragón", inició el escrito de la actriz en Instagram.

"Sentí muchas emociones profundas por no poder llevar a mi hija en el vientre. Cuando conocí a nuestra madre sustituta, hablamos de madre a madre. Ella me mostró tanta gracia y comprensión que supe que había encontrado un ángel de verdad. No hay palabras para expresar mi gratitud por haber mantenido a nuestra bebé a salvo durante nueve meses y haber hecho realidad nuestros sueños", manifestó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por o l i v i a (@oliviamunn)

Además, Munn explicó que el nombre de la pequeña significa ciruela en chino.

"Estoy tan orgullosa de mi pequeña ciruela, mi pequeño dragón por hacer el viaje para estar con nosotros. Mi corazón ha explotado", aseveró.

El escrito acompaña varias fotografías de la familia junto a la nueva integrante.

Olivia Munn y John Mulaney son padres de Malcolm Hip Mulaney, de 2 años, quien nació el 24 de noviembre de 2021. La pareja contrajo matrimonio en julio, en una ceremonia íntima, en Nueva York.

Lucha contra el cáncer de mama

En febrero, la actriz Olivia Munn reveló que durante un año mantuvo una lucha discreta contra el cáncer de mama, que no solo la llevó a enfrentarse a diferentes tratamientos y cuatro cirugías, también se tuvo que someter a una mastectomía doble y una menopausia inducida médicamente.

La declaración la hizo pocos días después de la 96.ª edición de los Premios Óscar, a la cual asistió sin levantar sospecha de lo que había estado pasando.

Munn subió junto a un comunicado una serie de fotografías en la red social en donde se le puede ver usando una bata de hospital en diferentes contextos. También publicó un video en el que se le ve llorando en una habitación, mientras una doctora le brindaba apoyo e intentaba calmarla.

"Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje", dijo entonces.

Tras semanas de haber recibido un importante apoyo de sus colegas y seguidores, la artista abordó los motivos por los que prefirió mantener su proceso en la intimidad. "Mantenerlo en privado durante todo el tiempo que lo hice me dio tiempo para luchar sin ningún ruido exterior (algo que la perturbaba)", comentó a la revista People.