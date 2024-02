Mark Ruffalo devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Igualmente, le expresó unas palabras a su familia, especialmente a sus hijos, quienes no han seguido la carrera de su padre, pero constantemente lo acompañan. "Hijos míos, Bella, Keen y Odette, ustedes me enseñaron mucho sobre ser padre, ser hombre, ser actor, y esta es su estrella, para toda mi familia, en formas que no entenderán por algún tiempo".

Mark Ruffalo y familia AP Keen Ruffalo, Mark Ruffalo, Bella Ruffalo y Sunrise Coigney asisten a una ceremonia en honor a Mark Ruffalo con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el jueves 8 de febrero de 2024 en Los Ángeles. AP/Jordan Strauss/Invision

Entre los colegas que dirigieron unas palabras al actor, estuvieron presentes el director David Fincher y el actor Timothy McNeil.

Pero fue la presencia de la actriz Jennifer Garner, invitada como oradora, la que sacó risas al homenajeado y a los presentes.

Palabras de Jennifer Garner

Garner, su coestrella en la comedia romántica de 2004 13 Going On 30, celebró la trayectoria de Ruffalo y rememoró algunos anécdotas sobre su tiempo rodando el filme de hace veinte años, especialmente revelando cómo el actor se sintió intimidado cuando ensayaron por primera vez la coreografía de Thriller.

"Me pregunto si estas estimadas damas (Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow y Keira Knightley, con quienes protagonizó otros proyectos) disfrutaron la ansiedad de Mark tanto como yo. Me pregunto si él intentó abandonar sus películas, como lo hizo con las nuestras, después del primer ensayo del baile de Thriller, donde Mark pasó de estar sorprendido de que tuviéramos que hacer esto, inquieto y en un silencio sepulcral, a decir: 'Hermano, esto no es para mí'", dijo entre risas.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner Mark Ruffalo y Jennifer Garner durante la ceremonia en honor a Ruffalo por su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el jueves 8 de febrero de 2024 en Los Ángeles. AP/Jordan Strauss/Invision

"Trabajar contigo, Mark, es amarte, no importa lo que me digan", agregó Garner.

La actriz también alabó su trabajo en el filme Poor Things, rol que lo ha llevado a tener una nominación a los Óscar. "Tu trabajo en Poor Things merece todos los premios, todos. Pero el verdadero éxito está en lo emocionados y encantados que estamos tus colegas de animarte y celebrarte", manifestó.

Ruffalo también dedicó unas palabras a Garner, con quien también compartió en la cinta Proyecto Adam de Netflix, manifestando su alegría por ser ella quién sirvió de oradora en el evento.

"Jennifer, han sido veinte años de todo. Tenerte hoy allí y darme una estrella ha sido tan perfecto, tan bonito y tan conmovedor... Gracias vieja amiga. Muy agradecido por tu estilo, clase y humor. Eres de las mejores personas que conozco", aseveró.

Las estrellas sellaron el momento reviviendo la coreografía que le valió algunas frustraciones a Mark.