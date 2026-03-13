viernes 13  de  marzo 2026
PASIÓN POR EL ARTE

Más allá de los aplausos y los focos, una mujer imparable: Robmariel Olea

La actriz, cantante y comunicadora dominicana convirtió cada reto en un nuevo impulso

Robmariel Olea.

Robmariel Olea.

Cortesía de la entrevistada
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

MIAMI.- Hay mujeres que brillan por su talento y otras que iluminan por su valentía. Robmariel Olea tiene luz por partida doble. La actriz, cantante y comunicadora dominicana ha construido una carrera entre escenarios, estudios de televisión y cabinas de radio, siempre guiada por la convicción de que los sueños no tienen fecha de vencimiento.

Según reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS, su historia dio un giro cuando decidió apostar por lo desconocido.

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“Entiendo que el momento más decisivo en mi carrera fue cuando decidí migrar a los Estados Unidos y comenzar de cero en varios aspectos de mi vida y mi carrera”.

“Fue una gran prueba de resiliencia y crecimiento”, afirmó. “Me abrí a un mundo que no conocía, pero con la firme convicción de que sería una experiencia enriquecedora y que inspiraría a quienes no se atrevían a dar un paso así en sus vidas, pero que deseaban ampliar su campo de oportunidades”.

Ese salto al vacío no solo transformó su trayectoria profesional, sino también su capacidad de liderar. Reinventarse en otro país, en otra industria, con nuevas reglas, exige una mezcla de fe, disciplina y determinación que pocas personas están dispuestas a asumir.

Ahora, además de su rol como comunicadora, ha apostado por ponerse detrás de bambalinas y dirigir un nuevo sueño, su empresa R.O.B. Entertainment.

Entre luces y micrófonos

Desde muy joven, Robmariel supo que el arte y la comunicación eran su lenguaje natural.

Como reveló: “Estoy relacionada con la comunicación y el mundo del espectáculo desde muy temprano en mi vida. Han sido el arte y la comunicación mi forma de hacer contacto con la gente y, a través de mi proceso de crecimiento, servir de alguna forma como referente para quienes desean seguir este camino”.

“He producido teatro, espectáculos y hasta programas de televisión. Todo ha sido producto de procesos y preparación para tener paciencia, pero con una idea clara de mantener un mensaje positivo por medio de mis habilidades”, amplió.

Su paso por la televisión dominicana incluye programas icónicos como Boruga Fat Free, Mango en Directo y El Show del Mediodía. También dejó huella en Esta Noche Mariasela, donde condujo su propio segmento, y en la radio, con éxitos como Con las Pilas Puestas y Botando el Golpe.

En el teatro musical, su versatilidad ha sido aplaudida en montajes como Fame, Hairspray, Cabaret, Jesucristo Superestrella, La Novicia Rebelde y La Bella y la Bestia. En 2003 recibió el Premio Casandra como mejor actriz por el monólogo El último instante, lo que afirmó aún más su prestigio artístico.

Que las puertas cerradas inviten a abrir otras

El mundo de los medios es fascinante, pero también exigente. Y Robmariel no oculta las pruebas que ha enfrentado:

“Una de las cosas más difíciles de procesar son los rechazos y los NO en esta industria, pero te convierte en un líder saber transformar lo que parecería una experiencia negativa en una oportunidad para crecer. Cada vez que recibes un NO en lugar de desanimarte y decepcionarte, debes aprovechar ese momento para analizar qué aspectos debes fortalecer para cuando una nueva oportunidad se presente, estés mejor preparada y más fuerte en tu oficio”.

Esa filosofía es la que hoy la define como referente para muchas mujeres que buscan abrirse paso en industrias competitivas.

Para Robmariel, el éxito “es poder crear una carrera sostenida en la credibilidad y el respeto. Ser un profesional que goce del respeto y la confianza de los que componen la industria a la cual te dedicas es el mayor premio que tu esfuerzo y entrega pueden recibir”.

En su día a día, esa visión se traduce en decisiones guiadas por la ética y la conciencia: “Poder levantarme tranquila cada mañana sabiendo que mis decisiones están tomadas desde el compromiso de servir y hacer todo con buena voluntad”.

Actualmente, como reportera del tiempo en Despierta América y Noticias 23 Miami, y parte del programa Sin Rollo para Univisión y Vix.com, Robmariel es una prueba de que la disciplina construye trayectorias sólidas.

La edad no define el potencial

Si hay una bandera que Robmariel levanta con orgullo, es la de desafiar los límites impuestos por la edad.

“Una de las cosas más positivas que he podido identificar es que, al ser una abanderada del concepto de que la edad no determina tu potencial de éxito, he servido de alguna manera de referencia para mujeres que, como yo, sin importar la edad que tenga, siguen luchando por conquistar sueños y oportunidades que las llenen y las hagan sentir plenas”, subrayó.

Su trayectoria demuestra que reinventarse a cualquier edad. Como suele decir: “Esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta el último día hay que perseguir aquello que te hace feliz”.

El éxito tiene su costo

“Fue necesario salir de mi zona de confort, dedicar tiempo de estudio para tener más conocimiento y aumentar mi preparación profesional”, constató la artista.

Y no ha sido todo color de rosa: “He tenido momentos en que he dejado de compartir con la familia y amigos porque el deber llama. El crecimiento profesional requiere una preparación constante y eso se traduce en tiempo invertido para poder lograrlo”. Y no ha sido todo color de rosa: “He tenido momentos en que he dejado de compartir con la familia y amigos porque el deber llama. El crecimiento profesional requiere una preparación constante y eso se traduce en tiempo invertido para poder lograrlo”.

Sin embargo, cuando mira atrás, no habla de sacrificios con pesar, sino con gratitud.

“Mi mayor bendición es poder hacer el trabajo que amo y seguir logrando oportunidades dentro de él”, confesó.

Perseverancia

Para Robmariel, trascender es inspirar. “Es dejar un mensaje que llene de esperanza a quienes comienzan en esta carrera. Es dejarles saber que con empeño, entrega y pasión los sueños sí se pueden lograr y que ser resilientes es la manera de permanecer y seguir adelante. Rendirse no es una opción”.

Si hablamos de definir su historia, desea que quede grabada una verdad sencilla pero potente: “Quiero que el mundo recuerde mi historia porque nunca me rendí y transformé cada dificultad en mi carrera en una oportunidad de crecimiento”.

Robmariel Olea no solo ha enamorado a la audiencia desde los escenarios y las pantallas; también ha afianzado la certeza de que la perseverancia es el acto más elegante de amor propio.

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