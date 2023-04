Matthew McConaughey cree que Woody Harrelson es su hermano

Durante una conversación en el podcast Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa, el actor señaló que tiene el presentimiento de que él y Harrelson son hermanos.

“Sabes, dónde empiezo y donde él termina, y donde él comienza y yo termino, siempre ha sido como una línea difusa”, inició el actor.

Matthew recordó que la relación de ambos es tan estrecha que sus hijos llaman a Woody tío, pero además hay familiares y amigos que a veces ven fotografías de ambos y los confunden. “Y eso es parte de nuestro bromance, ¿verdad? Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew, etc., etc. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías. Su familia piensa que muchas fotos mías son de él”.

Sin embargo, la sospecha de su posible vínculo fraternal nació luego de que en una reunión la madre de Matthew confesara que conoció al padre de Woody antes de ir a la cárcel. Desde entonces, McConaughey cree que su progenitora pudo tener un amorío con el hombre y que él podría ser su hijo.

“En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias. Y mi mamá está allí y dice: ‘Woody, conocí a tu papá’… Todos estaban al tanto de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de ‘conocí’. Fue un C-O-N-O-C-Í intencionado”, agregó.

Tras la declaración, los actores decidieron hacer cálculos para estudiar la posibilidad.

“Luego desglosamos lo que significaba este 'conocí' e hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre (de Harrelson) estaba de licencia al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban en su segundo divorcio. Luego están los posibles recibos y lugares en el oeste de Texas donde podría haber habido un encuentro, una reunión o un momento conocido".

La presunción, con los años, ha tomado más fuerza; al punto de que ambos han considerado la posibilidad de someterse a un exámen de ADN. No obstante, reconoce que para él no sería fácil descubrir después de 53 años que su padre no es quién creía que era. Por eso ha sido más reacio a la idea.

Actualmente, Matthew MacConaughey y Woody Harrelson protagonizan Brother From Another Mother, una serie de Apple Tv+ en la que representan de forma ficticia su amistad.

