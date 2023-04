Edgar Ramírez se apropia del meme "Florida Man" en Netflix

LOS ÁNGELES.- Edgar Ramírez dice que su nueva serie Florida Man, ahora en Netflix , puede compartir un nombre con el popular meme del mismo nombre, pero no se burla del estado ni de sus residentes.

En Florida Man, Ramírez interpreta a Mike Valentine, un expolicía de Filadelfia que cae en desgracia debido a su adicción al juego. También tiene una gran deuda con un jefe de la mafia local (Emory Cohen), por lo que a menudo tiene que hacer su trabajo sucio. Siguiendo sus órdenes, el personaje de Ramírez regresa a regañadientes a su estado natal de Florida para localizar a la novia fugitiva de su jefe (Abbey Lee). Lo que pretende ser un viaje rápido se convierte en una salvaje búsqueda del tesoro que abre una caja de Pandora sobre su pasado.

“Es divertido, pero es oscuro. Es poco convencional, es extraño, es raro”, dijo Ramírez. “Lo absurdo de las situaciones es donde radica la comedia”.

Él dice que Valentine es una de esas personas que cree que inocentemente se encuentra en situaciones absurdas, pero en realidad lo corteja.

“Él es muy dramático. Creo que tontamente piensa que la forma de salir del caos es creando más caos. Cree que puede escapar de los fantasmas de su pasado”, dijo.

A pesar de su título, Florida Man se filma en Carolina del Norte. Para tener una idea de Florida, Ramírez habló con el creador del programa, Donald Todd, que es de allí. También viajó al estado.

"Fui a los lugares que inspiraron la historia... para mirar a los personajes, la atmósfera en el aire y el estado de ánimo que inspiró el espectáculo", dijo.

Antes de dedicarse a la actuación, Ramírez trabajó en periodismo en su país de origen, Venezuela, y dice que el deseo de aprender sobre las personas y las cosas todavía está dentro de él y le sirve hoy.

“Tal vez tenga que ver con mi formación periodística, ¿sabes? Estoy interesado en la experiencia humana. Soy una persona muy curiosa”, dijo. “Esa curiosidad es la fuerza impulsora de todo lo que hago, no solo como actor, sino en otros intereses que tengo”.

El actor, cuyos papeles anteriores incluyen Zero Dark Thirty, Carlos y The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, dice que la diversión de Florida Man lo preparó mentalmente para emprender su próximo trabajo, ahora filmando : segunda temporada de la serie de antología de Peacock Dr. Death. Está basado en el podcast del mismo nombre. Ramírez interpretará al estafador enmascarado como un cirujano de renombre mundial del que se enamora un productor de televisión, basado en una historia real. Dice que ese papel es uno de los más oscuros que ha tenido.

“Lo vemos mucho, especialmente cuando las mujeres son estafadas. '¿Cómo pudo caer en eso? Oh Dios mío. Ella es tan ingenua y todo eso'. Es casi como si los estuvieran culpando”, dijo. “La realidad es que son personas que dedican toda su vida a estafar a otras personas, por lo que no es culpa de la víctima”.

FUENTE: AP