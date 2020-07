Mauricio Arcas da esperanza y frescura a "Distancia social"

El cantante, DJ y productor escribió durante este período la canción Distancia social.

"Para mí, al igual que todos, estos han sido días duros, de mucha introspección y de mucho estar conmigo, así que he tratado de mantenerme productivo y creativo. La frase ' Distancia social' estaba dando vueltas en mi cabeza y un día, quise unirla con una historia de encuentro y desencuentro que, seguramente, muchos están viviendo, como querer ver o estar con alguien en estos momentos. Eso resulta imposible, pero 'ya llegará un momento mejor' para encontrarnos. Quise expresar un poco de esperanza mezclada con frescura musical. Y de una broma en Instagram, la canción mutó a un sencillo, cosa que no había planeado", expresa Mauricio Arcas, Maurimix, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El videoclip de Distancia social, de Maurimix, fue igual de divertido que la génesis del tema.

En el audiovisual de Distancia social, el artista Mauricio Arcas, Maurimix, pudo agrupar a un particular grupo de figuras de los medios de comunicación e influencers que le pusieron su propio toque al sencillo. Luis Chataing, Érika de la Vega, George Harris, Daniela Kosán, Ramón Castro, Eloisa Maturén, Víctor Drija y Gabriel Figueira, entre otros, participan en el material.

Me gusta explorar las raíces latinas, me gusta conocer que había antes y en eso estoy. Sigo componiendo, sigo creando, sigo trabajando con bandas como productor y tengo algunas cosas en mente que lanzaré próximamente

"Lo más gratificante que me dejó el video de Distancia social fue saber que cuento con amigos para seguir inventando cosas. Todo fue muy orgánico. Una vez que tuve la primera versión, se la mostré a diferentes músicos y se fueron sumando hasta que ya contaba como con nueve. Aproveché que es tan fácil en estos días hacer un video, que les pedí que se grabaran y me los enviaran y luego, pensé en estos otros amigos comediantes, presentadores y bailarines, y también los invité. Todos gentilmente me dijeron que sí. Así que todo fluyó a la perfección", destacó Mauricio Arcas, Maurimix.

Antes de concentrarse en su carrera en solitario, Mauricio Arcas formó parte a lo largo de 25 años de la agrupación Los Amigos Invisibles, ganadora del Latin Grammy.

En Los Amigos Invisibles siempre todos tuvimos mucha libertad al exponer el sonido que a cada uno le gustaba. En mi caso, toda esa parte latina, bailable, disco, y funk estuvo presente. Y ahora, en mis canciones, sigue estándolo

Maurimix analiza el momento profesional que atraviesa actualmente.

"En estos momentos no tengo grandes expectativas musicales. Me gusta explorar las raíces latinas, me gusta conocer que había antes y en eso estoy. Sigo componiendo, sigo creando, sigo trabajando con bandas como productor y tengo algunas cosas en mente que lanzaré próximamente. Varios sencillos más, un disco que hice hace un tiempo y en un futuro algo mucho más 'club' que tengo pensado", subraya Mauricio Arcas.

- ¿Cuál considera ha sido la mayor transformación que ha sufrido su sonido después de su salida de Los Amigos Invisibles?

- La verdad considero que mi sonido no ha sufrido muchos cambios. En Los Amigos Invisibles siempre todos tuvimos mucha libertad al exponer el sonido que a cada uno le gustaba. En mi caso, toda esa parte latina, bailable, disco y funk estuvo presente. Y ahora, en mis canciones, sigue estándolo. Es lo que me gusta y creo que siempre lo expresaré a través de mis canciones, como compositor y como productor musical.

El cantautor y productor Maurimix también hace conjeturas acerca de lo que sucederá en el panorama musical post brote del coronavirus.

"El mayor cambio se verá en la escena musical en vivo. Seguramente, habrá gente que no le importará ir a conciertos y rodearse de muchas personas, pero también hay una gran masa que no querrá exponerse a las multitudes por un buen tiempo y eso puede afectar y recaer directamente sobre los músicos, lo cual es una pena", sentencia Maurimix.