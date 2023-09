Maybelline New York lanza base con vitamina C y protección solar

Maybelline New York lanza al mercado la base de maquillaje Fit Me Fresh Tint.

"Maybelline New York evoluciona una vez más creando Fit Me! Fresh Tint, una base extra hidratante con color y protección solar de FPS50, recomendada para todo tipo de piel, ideada para generar un estilo iluminado y ligero, con acabado natural para el día a día, con mayores beneficios que una base de maquillaje normal", informó la marca en un comunicado.

Maybelline New York lanza al mercado la base de maquillaje Fit Me Fresh Tint.

"Fit Me Fresh Tint de Maybelline New York con vitamina C es un producto de maquillaje y cuidado de la piel dos en uno. Su bondad de maquillaje proviene gracias a su cobertura ligera, haciendo que la piel luzca naturalmente fresca y con efecto mate; mientras que el cuidado de la piel es gracias a la vitamina C, que ayuda a iluminar el rostro con el tiempo, además de ofrecer FPS50 para protección solar. Ideal para climas tropicales y el día a día. Fit Me! Fresh Tint es un elemento esencial para una generación que le gusta el maquillaje sin complicaciones y con un aspecto natural", agregó la empresa de cosméticos estadounidense.

Cabe destacar, que la marca siempre ha escuchado a sus consumidores: empezando en los años 2000 cuando la tendencia de las bb creams estaban por todo lo alto, con hidratante de larga duración y alta pigmentación y corrector de imperfecciones. Luego, en el 2010 las cc creams revolucionaron el mercado con su alta cobertura e hidratación convirtiéndose en un infaltable para el diario.