Megan Fox y Brian Austin se separan tras 15 años de relación

Green explicó, en uno de los episodios de su programa radiofónico “Context”, los motivos del divorcio y la polémica que ha generado las fotografías entre la protagonista de "Transforme" y el rapero Machine Gun Kelly, cuando acudieron juntos a un café.

El actor aseveró que ambos llevaban meses separados y que su ruptura no atiende a la presencia de un tercero.

A finales de 2019, después de que Fox regresara de grabar en Puerto Rico la película "Midnight in the Switchgrass" y donde conoció a Gun Kelly, ambos se sentaros a hablar acerca de su relación.

"Ella me dijo: 'Me di cuenta de que cuando estaba fuera del país trabajando sola me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar'", fueron las palabras de Fox. "Me sorprendió y estaba molesto por eso", aseguró el actor, "pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos", narró Green.

Por otra parte, Brian Austin Green indicó que, Gun Kelly y Megan Fox "de momento son amigos". "Por lo que me han dicho es un tipo muy simpático y muy auténtico. Me lo creo, suele acertar con la gente. No quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así", señaló el actor, tratando de quitarle importancia a este episodio en su ruptura.

La unión de ambos actores dejó como frutos tres hijos: Noah, de siete años; Bodhi Ransom, de seis; y Journey River, de tres. Por lo que los dos pretenden continuar una buena relación.

"Hemos tenido una relación maravillosa. Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a una familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial", acotó Green.