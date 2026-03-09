lunes 9  de  marzo 2026
MÚSICA

Mariaca Semprún le canta a Rocío Dúrcal en homenaje en Miami

El homenaje de la artista venezolana Mariaca Semprún llega al escenario del Knight Concert Hall, del Arsht Center, el 15 de marzo, a las 6 pm

Mariaca Semprún en homenaje a Rocío Dúrcal.&nbsp;

Mariaca Semprún en homenaje a Rocío Dúrcal. 

Cortesía/ Mariaca Semprún
Mariaca Semprún en concierto tributo a Rocío Dúrcal.&nbsp;

Mariaca Semprún en concierto tributo a Rocío Dúrcal. 

Cortesía/ Mariaca Semprún
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Mariaca Semprún se prepara para honrar a Rocío Dúrcal, una de las grandes voces que emprendiera vuelo en España y conquistara el mundo. El homenaje llega al escenario del Knight Concert Hall, del Arsht Center, el 15 de marzo, a las 6 pm.

Se trata de un concierto que la cantante venezolana también llevará a Madrid y Ciudad de México, donde Dúrcal dejó su huella.

Esta vez, Semprún, a diferencia de cuando interpretó en escena a Édith Piaf y a la Lupe, no caracterizará a la legendaria cantante, sino que entonará sus emblemáticas canciones para así rendirle tributo.

Temas como Costumbres, Te amo, o Como tu mujer, serán escuchados la noche del domingo en la voz de Mariaca Semprún, quien conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre este homenaje.

“Ha sido un proceso muy emocionante, porque yo quizás no tenía conciencia cuando escuchaba a Rocío Dúrcal de lo importante que era y sigue siendo, sino que después de grande me doy cuenta de que es parte del soundtrack (banda sonora) de mi vida”, dijo la actriz y cantante venezolana.

“Yo creo que la primera canción que escuché de ella debe haber sido Amor eterno, porque la tengo en mi memoria desde que tengo uso de razón. Ahora, me pasó que, revisando el repertorio para hacer el musical, una de las canciones que escuché que ni siquiera es de las tantas conocidas, que se llama Te amo, apenas empezó la introducción recordé claramente cuando veía en la sala de mi casa el programa de televisión Sábado Sensacional, los sábados en Venezuela, y ella cantando. Y la recuerdo con unas hombreras muy grandes, que se usaban, muy ochentoso, lleno de lentejuelas y brillos”, adelantó la actriz sobre el proceso de elegir el repertorio para el homenaje, al tiempo que recordó su primer acercamiento a la música de Dúrcal.

DIARIO LAS AMÉRICAS publicará próximamente una versión extensa de la entrevista a la actriz y cantante Mariaca Semprún. Para boletos o más información, visite el portal arshtcenter.org

