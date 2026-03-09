lunes 9  de  marzo 2026
REALEZA

Meghan Markle comparte imagen inédita de su hija con el príncipe Harry

En la foto compartida en Instagram, aparecen Meghan junto a la pequeña Lilibet, de 4 años, acurrucadas en la playa

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En un dulce e inesperado gesto, Meghan Markle compartió una nueva foto suya con su hija, la princesa Lilibet, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. De acuerdo a la Duquesa de Sussex, la fotografía fue tomada por su marido, el príncipe Harry.

En la foto compartida en Instagram, aparecen Meghan junto a la pequeña Lilibet, de 4 años, acurrucadas en la playa.

Lee además
Rosario Flores. 
MÚSICA

Rosario Flores ofrece concierto en Hard Rock Live Seminole
Modelos presentan creaciones de Gabriela Hearst para el desfile de la colección Ready to Wear Femenina Otoño/Invierno 2026-2027 en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París, en París, el 9 de marzo de 2026.
MODA

Diseñadora Gabriela Hearst homenajea a activista en Semana de la Moda de París

"Para la mujer que un día será... Feliz Día Internacional de la Mujer", escribió en el pie de foto. Añadió que el crédito de la foto era de "Papá Sussex", en referencia a Harry, duque de Sussex.

Compromiso con la fecha

Meghan ha convertido en tradición publicar en honor al Día Internacional de la Mujer, que celebra los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres de todo el mundo.

En 2025, compartió en Instagram una foto inédita de Lilibet con Harry, de 41 años, dentro de una serie de fotos que celebran a las mujeres de su vida, así como a quienes las ayudan a "enaltecerse".

El año anterior, Meghan celebró el día apareciendo en un panel en SXSW en Austin, Texas, llamado Rompiendo barreras, dando forma a las narrativas: cómo las mujeres lideran dentro y fuera de la pantalla junto a Katie Couric, Brooke Shields y la autora y socióloga Nancy Wang Yuen.

Durante la conversación, la duquesa de Sussex contó la historia de cómo escribió una carta a Procter & Gamble cuando era niña y denunció un anuncio de jabón para platos que insinuaba que las tareas del hogar eran solo para mujeres.

Temas
Te puede interesar

Ester Expósito y Kylian Mbappé avivan rumores de romance

Dakota Johnson protagoniza campaña de Calvin Klein

Mariaca Semprún le canta a Rocío Dúrcal en homenaje en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
¿DE OFICIAL A POLÍTICO?

Jefe de la Policía de Miami no descarta incursión en la política local

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

Una mujer hierve agua mientras otra la ilumina con un teléfono móvil durante un apagón nacional provocado por un fallo de red en Matanzas, Cuba, el 18 de octubre de 2024.
CRISIS

Mujeres lideran protestas callejeras tras una semana de apagones en Cuba

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio en un momento que parece ser confidencial.
ANÁLISIS

Cuba: entre estrategia política y especulación mediática

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

Autoridades acudieron a una vivienda en el bloque 140 de River Island Road tras reportarse el incidente.
INCENDIO RESIDENCIAL

Dos heridos tras incendio que destruye vivienda en Fort Lauderdale

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
DENUNCIA

EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos