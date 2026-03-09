Meghan Markle comparte imagen inédita de su hija con el príncipe Harry

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- En un dulce e inesperado gesto, Meghan Markle compartió una nueva foto suya con su hija, la princesa Lilibet, para celebrar el Día Internacional de la Mujer . De acuerdo a la Duquesa de Sussex, la fotografía fue tomada por su marido, el príncipe Harry .

En la foto compartida en Instagram , aparecen Meghan junto a la pequeña Lilibet, de 4 años, acurrucadas en la playa.

"Para la mujer que un día será... Feliz Día Internacional de la Mujer", escribió en el pie de foto. Añadió que el crédito de la foto era de "Papá Sussex", en referencia a Harry, duque de Sussex.

Compromiso con la fecha

Meghan ha convertido en tradición publicar en honor al Día Internacional de la Mujer, que celebra los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres de todo el mundo.

En 2025, compartió en Instagram una foto inédita de Lilibet con Harry, de 41 años, dentro de una serie de fotos que celebran a las mujeres de su vida, así como a quienes las ayudan a "enaltecerse".

El año anterior, Meghan celebró el día apareciendo en un panel en SXSW en Austin, Texas, llamado Rompiendo barreras, dando forma a las narrativas: cómo las mujeres lideran dentro y fuera de la pantalla junto a Katie Couric, Brooke Shields y la autora y socióloga Nancy Wang Yuen.

Durante la conversación, la duquesa de Sussex contó la historia de cómo escribió una carta a Procter & Gamble cuando era niña y denunció un anuncio de jabón para platos que insinuaba que las tareas del hogar eran solo para mujeres.