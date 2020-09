Meghan Markle sorprende en "America's Got Talent"

Archie Williams es un concursante del estado de Luisiana, en Estados Unidos, que estuvo encarcelado durante 37 años por un crimen que no cometió, ya que luego de tres décadas en prisión se demostró a través de unas pruebas de ADN su inocencia, lo que le permitió quedar en libertad.

Ahora, Archie trabaja en su sueño y Meghan Markle hizo público su apoyo con un mensaje que le envió este miércoles desde el salón de su casa a quien también lleva el nombre de su hijo.

"A lo largo de toda la temporada, Archie, tu historia y tu talento ha inspirado a gente de todo el mundo y tenemos un mensaje para ti de una fan muy especial: Meghan Markle, la duquesa de Sussex. Echa un vistazo”, dijo el presentador Terry Crews desatando los aplausos de todo el estudio de grabación.

"Hola Archie. Me ha conmovido mucho tu historia, he seguido tu evolución cada semana y no solo por tu nombre tengo un mensaje muy especial para ti, que probablemente podría aplicar a otras cuestiones de la vida, pero esta noche es específico es para ti: Archie estamos orgullosos de ti, estamos apoyándote y no podemos esperar a ver qué vas a hacer. Estamos de tu parte", le expresó la duquesa al participante que fue arrestado el cuatro de enero de 1983, de acuerdo a datos publicados por la revista ¡Hola!.