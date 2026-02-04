miércoles 4  de  febrero 2026
CONTROVERSIA

Príncipe Eduardo reacciona a polémica de su hermano Andrés por relación con Epstein

Los comentarios llegan después de que el expríncipe Andrés y Sarah Ferguson fueran mencionados en documentos recién publicados sobre el caso

El príncipe Eduardo de Gran Bretaña, duque de Edimburgo, reacciona mientras observa una exposición especial de artículos relacionados con Alemania de la Colección Real, en el Salón Verde del Castillo de Windsor, en Windsor, el 3 de diciembre de 2025, el primer día de una visita de estado de tres días del presidente alemán.

Hannah McKay / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El príncipe Eduardo se vio obligado a romper el silencio autoimpuesto por la familia real sobre el escándalo de Jeffrey Epstein. En la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, el duque de Edimburgo, de 61 años, se convirtió en el primer miembro de la familia real en pronunciarse sobre los archivos de Epstein.

Durante su participación en la cumbre, una entrevistadora lo interpeló sobre las recientes actualizaciones del caso. La atención está puesta nuevamente sobre la familia real británica luego de que se publicaran más documentos que vinculan al expríncipe Andrés con Epstein.

"No estoy seguro de que la audiencia esté interesada en eso. Vinieron a escucharme hablar sobre educación (...)", respondió en un primer momento el hijo menor de Isabel II.

Sin embargo, luego agregó: "Creo que es muy importante recordar a las víctimas y quiénes son las víctimas en todo esto".

Nuevos documentos

En los últimos archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), se reveló que Andrés Mountbatten-Windsor mantuvo correspondencia con Epstein que incluía compartir fotos de sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, cuando eran más jóvenes.

Una tarjeta de 2011 mostraba a las princesas navegando juntas, mientras que la de 2012 las mostraba en fotos de aventuras en solitario.

La presunta correspondencia se produjo después de que Epstein fuera condenado por solicitar prostitución a una menor y por solicitarla en Florida en 2008, por lo que cumplió 13 meses de cárcel. Supuestamente, también ocurrió después de que el expríncipe afirmara haber cortado todo contacto con Epstein en su entrevista de 2019 con la BBC.

La exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, también ha aparecido en los documentos recientemente publicados del archivo Epstein, a través de email que permiten inferir una relación cercana entre ambos.

