Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Elvis Crespo , Víctor Manuelle, Frank Reyes, EL Blachy, Alex Sensation y Grupo Mania The Originals presentan La Invasión Tropical Tour en el Kaseya Center el sábado 7 de febrero. Más información: www.kaseyacenter.com

Knight Concert Hall

En Piaf! The Show, la aclamada Nathalie Lermitte, acompañada por una banda en vivo, interpreta a la icónica cantante francesa Edith Piaf con una intensidad impresionante, evocando las calles doradas y los cabarés del París de principios del siglo XX. Martes 10 de febrero. Más información en: www.arshtcenter.org

Escena

Arsht Center

Ambientada en Miami, en 1999, How to Break in a Glove narra la historia de un niño de 11 años que se aferra a los pedazos fracturados de su familia cubanoamericana, un abuelo de voluntad de hierro, una abuela devota pero cansada, un padre que lucha por ser relevante y una madre dividida entre la rebelión y la responsabilidad. Funciones hasta el 22 de febrero en el Carnival Studio Theater del Arsht Center. Más información en: www.arshtcenter.org

Teatro Miami

El Gran Circo Maravillas cierra por fin sus puertas, de Abilio Estévez, es la obra escogida para la inauguración del Teatro Miami, un nuevo espacio cultural ubicado en 7265 NW 74th St., Unit 2. Domingo 8 de febrero, a las 5 pm. Más información en: ticketplate.com

Artes Visuales

En el PAMM

Cromosaturación es una instalación inmersiva que replantea el color como una experiencia vivida y corporal. Concebida en 1965, la obra del legendario Carlos Cruz-Diez consta de tres cámaras interconectadas, cada una iluminada con un solo tono: rojo, verde o azul. Sumergido en este entorno monocromático, el espectador experimenta una especie de sobrecarga retiniana, confrontando los límites de la percepción visual. La obra subraya el color como una propiedad inherente de la luz: un fenómeno físico y temporal que se desarrolla en tiempo real a medida que el espectador se mueve por el espacio. La instalación se puede visitar hasta el 27 de septiembre en el Pérez Art Museum Miami. Para más información, visite pamm.org.

Letras

Books & Books

Bajo la guía de la autora R. M. Romero, cuatro escritores, seleccionados al azar, tienen 10 minutos para leer sus textos en voz alta, seguidos de una sesión de retroalimentación colectiva diseñada para pulir cada verso, diálogo o narrativa. Taller para escritores, lunes 9 de febrero, a las 6:30 pm, en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com