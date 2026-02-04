miércoles 4  de  febrero 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 24 al 30 de septiembre

El cantante Elvis Crespo.&nbsp;

El cantante Elvis Crespo. 

Cortesía/ Nevarez PR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Frank Reyes, EL Blachy, Alex Sensation y Grupo Mania The Originals presentan La Invasión Tropical Tour en el Kaseya Center el sábado 7 de febrero. Más información: www.kaseyacenter.com

Lee además
La propuesta promueve la interacción directa entre estudiantes de distintos países en un entorno académico virtual.
EDUCACIÓN ONLINE

Doral College sella alianza con universidad italiana y abre ruta de doble titulación internacional
Till Freeman Sheffield, de 30 año, Kristin Chase, de 49 años y Ryan Bosivert, de 44 años.
FRAUDE Y FALSIFICACIÓN

Arrestos en Florida por tarjetas fraudulentas y credenciales militares falsas

Knight Concert Hall

En Piaf! The Show, la aclamada Nathalie Lermitte, acompañada por una banda en vivo, interpreta a la icónica cantante francesa Edith Piaf con una intensidad impresionante, evocando las calles doradas y los cabarés del París de principios del siglo XX. Martes 10 de febrero. Más información en: www.arshtcenter.org

Escena

Arsht Center

Ambientada en Miami, en 1999, How to Break in a Glove narra la historia de un niño de 11 años que se aferra a los pedazos fracturados de su familia cubanoamericana, un abuelo de voluntad de hierro, una abuela devota pero cansada, un padre que lucha por ser relevante y una madre dividida entre la rebelión y la responsabilidad. Funciones hasta el 22 de febrero en el Carnival Studio Theater del Arsht Center. Más información en: www.arshtcenter.org

Teatro Miami

El Gran Circo Maravillas cierra por fin sus puertas, de Abilio Estévez, es la obra escogida para la inauguración del Teatro Miami, un nuevo espacio cultural ubicado en 7265 NW 74th St., Unit 2. Domingo 8 de febrero, a las 5 pm. Más información en: ticketplate.com

Artes Visuales

En el PAMM

Cromosaturación es una instalación inmersiva que replantea el color como una experiencia vivida y corporal. Concebida en 1965, la obra del legendario Carlos Cruz-Diez consta de tres cámaras interconectadas, cada una iluminada con un solo tono: rojo, verde o azul. Sumergido en este entorno monocromático, el espectador experimenta una especie de sobrecarga retiniana, confrontando los límites de la percepción visual. La obra subraya el color como una propiedad inherente de la luz: un fenómeno físico y temporal que se desarrolla en tiempo real a medida que el espectador se mueve por el espacio. La instalación se puede visitar hasta el 27 de septiembre en el Pérez Art Museum Miami. Para más información, visite pamm.org.

Letras

Books & Books

Bajo la guía de la autora R. M. Romero, cuatro escritores, seleccionados al azar, tienen 10 minutos para leer sus textos en voz alta, seguidos de una sesión de retroalimentación colectiva diseñada para pulir cada verso, diálogo o narrativa. Taller para escritores, lunes 9 de febrero, a las 6:30 pm, en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com

Temas
Te puede interesar

Lakers buscan con desesperación a jugador del Heat, pero Miami se niega a cederlo

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas

Emergencia por fuego en vivienda de Miami deja a cinco adultos desplazados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del invierno en Miami Beach.
INVIERNO ATÍPICO

El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
URGENTE

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

Te puede interesar

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
URGENTE

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Por REYES UREÑA
Momento del arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach en 2024 por intento de asesinato a Donald Trump.
DECISIÓN

Ryan Routh recibe cadena perpetua por haber intentado asesinar Trump en Florida

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

El regreso de la manufactura a Estados Unidos es una prioridad nacional.
EEUU

Sector privado crea 22.000 empleos en enero, según encuestadora

Till Freeman Sheffield, de 30 año, Kristin Chase, de 49 años y Ryan Bosivert, de 44 años.
FRAUDE Y FALSIFICACIÓN

Arrestos en Florida por tarjetas fraudulentas y credenciales militares falsas