miércoles 4  de  febrero 2026
Padre de Nicola Peltz habla sobre disputa familiar de los Beckham

Durante el evento WSJ Invest Live, Nelson Peltz compartió el consejo que dio a Nicola y Brooklyn, en el que les recomendaba mantenerse alejados de la prensa

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP/Lisa O'Connor
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nelson Peltz ha roto su silencio en medio del drama entre su hija Nicola y la familia Beckham. Durante el evento WSJ Invest Live, el multimillonario empresario e inversor habló sobre la disputa después de que su yerno, Brooklyn Beckham, publicara declaraciones impactantes, confirmando su distanciamiento de sus padres, David y Victoria Beckham.

La reportera del Wall Street Journal, Lauren Thomas, abordó el tema relacionando la experiencia de Peltz en la "negociación de situaciones de alto riesgo, sobre todo en público" con la atención pública que ha recibido recientemente Nicola.

La diseñadora de moda y cantante británica Victoria Beckham llega al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.
Victoria Beckham homenajeada en París por aportes a la moda
Gilberto Santa Rosa posa para la cámara de DIARIO LAS AMÉRICAS tras conceder una entrevista por el lanzamiento de Íntimo.  video
Gilberto Santa Rosa: "Soy un tipo agradecido y muy feliz"

"¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente? No me he dado cuenta en absoluto", respondió con picardía.

Thomas preguntó entonces si Peltz les había dado algún consejo a sus familiares sobre cómo afrontar "este tipo de situaciones", a lo que Nelson Peltz respondió: "Sí. Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa. ¿De qué les sirvió eso?".

"Mi hija y los Beckham son otra historia. No es para cubrirlo hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos", agregó.

Riña familiar

El polémico distanciamiento de la familia Beckham alcanzó su punto máximo en enero, cuando Brooklyn recurrió a sus historias de Instagram para afirmar que sus padres estaban intentando sabotear su matrimonio.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", escribió Brooklyn.

En medio de la continua ruptura familiar, una fuente con conocimiento de la situación declaró a People: "David y Victoria han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola que se reúnan y hablen para seguir adelante".

