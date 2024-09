Memorias póstumas de Lisa Marie Presley abordan su adicción a opioides

Lisa Marie Presley junto a la cuna de su infancia exhibida junto a otros objetos en la exposición "Elvis Through His Daughter's Eyes" en Graceland en Memphis, Tennessee., el 31 de enero de 2012.

MIAMI.- En octubre sale a la venta las memorias de Lisa Marie Presley From Here to the Great Unknown, proyecto en el que la cantante trabajaba al momento de su muerte en 2023 y que su hija mayor, la actriz Riley Keough, se encargó de terminar.