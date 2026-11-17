SANTO DOMINGO.- El merenguero y director de orquesta dominicano Wilfrido Vargas anunció este lunes que apelará una sentencia que lo condenó a pagar una millonaria indemnización al músico Juan Valdez, luego de que un tribunal reconociera a este último como coautor del popular merengue El baile del perrito.
La semana pasada, un juzgado de primera instancia condenó a Vargas y a la empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., a pagar 14 millones de pesos dominicanos (unos 230.600 dólares) a Valdez, tras acoger parcialmente una demanda por daños y perjuicios presentada por el músico.
Valdez reclamaba una indemnización de 100 millones de pesos dominicanos (unos 1,65 millones de dólares) por regalías no recibidas.
Canción emblemática
Vargas y su empresa señalaron en un comunicado que la sentencia no está en firme y que su ejecución quedará suspendida mientras la Corte de Apelación conoce el recurso.
Asimismo, expresaron su confianza en que el tribunal examine nuevamente los hechos y las pruebas del caso.
"Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad", manifestó Vargas.
'El baile del perrito' es una de las canciones emblemáticas del repertorio del merenguero, "quien ha contribuido con su trayectoria como productor, músico y compositor a la proyección internacional del merengue dominicano", añadió el comunicado.
El tema también enfrentó al artista en los tribunales con Winston Paulino, otro coautor del popular merengue, lanzado en 1992 y que inicialmente fue registrado únicamente a nombre de Wilfrido Vargas, conocido por éxitos como 'El jardinero' y 'El loco y la luna'.
FUENTE: Con información de EFE