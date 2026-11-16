Las obras que integran la selección oficial se proyectarán en salas y recintos culturales ubicados en Anzoátegui, Aragua, Lara, Mérida, Táchira y Caracas.

La Delegación de la Unión Europea en Venezuela proyectará en salas de cine y espacios culturales de seis estados una selección de cortometrajes creados por jóvenes venezolanos en la quinta edición del festival Cortoscopio .

Tras seis semanas de preparación, los participantes mostrarán sus obras al público del 17 al 28 de noviembre de 2026. En esta entrega, más de veinte cortometrajes de tres minutos integran la selección y tratan tres ejes enfocados en adultos mayores, construyendo juntos y salud mental.

El jurado de esta edición está conformado por destacadas figuras del cine nacional e internacional, entre ellas el finlandés Daniel Malpikka, director artístico de Cinemaissi, el festival de cine latinoamericano más antiguo de la región nórdica.

La representación venezolana dentro del jurado reúne a Joanna Nelson, directora, guionista y productora vinculada actualmente al proyecto Papita, maní, tostón 3; a la actriz de teatro y televisión Josette Vidal, con trayectoria en producciones dentro y fuera del país; a la periodista, escritora, investigadora y presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional, Rosa Raydán; y a Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Venezuela.

Las obras que integran la selección oficial se proyectarán en salas y recintos culturales ubicados en Anzoátegui, Aragua, Lara, Mérida, Táchira y el área metropolitana de Caracas. El recorrido cuenta con el apoyo de Cines Unidos para habilitar sus salas a diversas audiencias, además de la participación de la Cinemateca Nacional en Caracas, La Cafebrería en Maracay y el Cevam en Mérida.

Quienes deseen obtener más información sobre Cortoscopio y revisar el calendario de funciones pueden consultar la cuenta @UEenVenezuela en Instagram, perteneciente a la Delegación de la Unión Europea en Venezuela.