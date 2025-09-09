martes 9  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Anna Wintour celebra interpretación de Meryl Streep en "The Devil Wears Prada"

En el podcast, Wintour manifestó que si bien le preocupaba que se le retrata de una forma caricaturesca, le gustó la interpretación de Meryl Streep

La editora jefe de Vogue, Anna Wintour, llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

La editora jefe de "Vogue", Anna Wintour, llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

AFP/Angela Weiss
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Anna Wintour expuso su sentir sobre el filme The Devil Wears Prada. En un reciente episodio del podcast Run-Through with Vogue, la célebre periodista de moda confesó que cuando fue invitada al estreno no sabía sobre qué trataba la película, la cual se basa en el libro homónimo de Lauren Weisberger, exasistente de Wintour.

"Fui al estreno con Prada sin tener ni la menor idea de qué iba a tratar la película. Creo que la industria de la moda (estaba) muy 'dulcemente¿ preocupada por mí, porque la película me iba a retratar de una manera un tanto difícil", comentó a David Remnick.

Lee además
El artista callejero In The Woup posa en su estudio cerca de Lyon el 27 de agosto de 2025. 
ENTRETENIMIENTO

Fanáticos celebran los 40 años del videojuego "Super Mario"
La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.
POLÉMICA

Béele se pronuncia ante filtración de video íntimo con Isabella Ladera

Aunque señaló que le preocupaba que se le retrata de una forma caricaturesca, celebra la interpretación de Meryl Streep.

"Fue fantástico. Fui a ver la película y me pareció divertidísima y muy divertida".

Wintour señaló que posteriormente habló con una amiga al respecto y su conclusión es que la película logró el objetivo que tenía y no guarda ningún tipo de rencor.

"Creo que tenía mucho humor. Tenía mucho ingenio. Tenía a Meryl Streep... Era Emily Blunt. O sea, todas eran increíbles. Y al final, pensé que era una buena oportunidad".

Nueva editora

La entrevista surge luego de que Anna develara que Chloe Malle, quien actualmente es editora de la web de la revista Vogue y una de las presentadoras del podcast, será su sucesora en el cargo de editora en jefe.

Ahora, como jefa de Contenido Editorial de Vogue US, Malle se encargará de la gestión de Vogue, en su versión impresa y digital. No obstante, seguirá rindiendo cuentas a Wintour, quien se mantiene como directora editorial global de Vogue.

Aunque Wintour anunció en junio que se desprendería de sus funciones como editora en jefe, mantiene su posición como directora global de Contenido de la editorial de revistas internacional Condé Nast, supervisando las marcas GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit y Teen Vogue.

Temas
Te puede interesar

Francisca inicia entrenamiento físico tras dar a luz a Raffaella

Sofía Lachapelle y Diario Las Américas presentan "Más Allá de la Noticia"

Orlando Bloom habla de su separación y manda mensaje a Katy Perry

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video
POLÉMICA

Influencer Isabella Ladera toma acciones legales tras filtración de video intimo

Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

Te puede interesar

Los aranceles del gobierno del presidente Donald J. Trump ya experimentan un efecto positivo en la finanzas del país con más de 125.000 millones de dólares obtenidos por ese concepto.
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU examinará en noviembre caso de aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Collage con la publicación de Laura Yourex en Facebook. 
INCREÍBLE

Acusan a mujer en EEUU por registrar a su perra para votar

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

La refugiada ucraniana Iryna Zarutska fue asesinada en un tren ligero de Charlotte
SEGURIDAD

FBI y DOT investigan asesinato de refugiada ucraniana en Charlotte; expone fallas de políticas demócratas

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.
TENDENCIA/INVERSORES

Wall Street marca nuevos récords antes de datos de inflación