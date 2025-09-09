Anna Wintour celebra interpretación de Meryl Streep en "The Devil Wears Prada"

La editora jefe de "Vogue", Anna Wintour, llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

MIAMI.- Anna Wintour expuso su sentir sobre el filme The Devil Wears Prada. En un reciente episodio del podcast Run-Through with Vogue, la célebre periodista de moda confesó que cuando fue invitada al estreno no sabía sobre qué trataba la película, la cual se basa en el libro homónimo de Lauren Weisberger, exasistente de Wintour.

"Fui al estreno con Prada sin tener ni la menor idea de qué iba a tratar la película. Creo que la industria de la moda (estaba) muy 'dulcemente¿ preocupada por mí, porque la película me iba a retratar de una manera un tanto difícil", comentó a David Remnick.

Aunque señaló que le preocupaba que se le retrata de una forma caricaturesca, celebra la interpretación de Meryl Streep.

"Fue fantástico. Fui a ver la película y me pareció divertidísima y muy divertida".

Wintour señaló que posteriormente habló con una amiga al respecto y su conclusión es que la película logró el objetivo que tenía y no guarda ningún tipo de rencor.

"Creo que tenía mucho humor. Tenía mucho ingenio. Tenía a Meryl Streep... Era Emily Blunt. O sea, todas eran increíbles. Y al final, pensé que era una buena oportunidad".

Nueva editora

La entrevista surge luego de que Anna develara que Chloe Malle, quien actualmente es editora de la web de la revista Vogue y una de las presentadoras del podcast, será su sucesora en el cargo de editora en jefe.

Ahora, como jefa de Contenido Editorial de Vogue US, Malle se encargará de la gestión de Vogue, en su versión impresa y digital. No obstante, seguirá rindiendo cuentas a Wintour, quien se mantiene como directora editorial global de Vogue.

Aunque Wintour anunció en junio que se desprendería de sus funciones como editora en jefe, mantiene su posición como directora global de Contenido de la editorial de revistas internacional Condé Nast, supervisando las marcas GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit y Teen Vogue.