"MetaFluxus" se exhibe en la galería I.D. Art Lab de Miami

Bajo la curaduría de Domingo De Lucía y Félix Suazo, la muestra cuenta con los trabajos de 10 artistas: Ilian Arvelo, Muu Blanco, Iván Castillo Lagrange, Diego Damas, Domingo De Lucía, Alexandra De Yavorsky, Elaiza Irizarry & Andreina Fuentes, Andrés Michelena, Luis Alberto Molina y Eduardo Molina.

"Permite conocer esa inquietante oscilación entre el acontecer del arte y sus secuelas, tanto materiales como simbólicas. Es una experiencia multimedia, que exhibe arraigo y nomadismo, ilusionismo y materialidad, juego y obsesión, euforia y sosiego, utilidad y obsolescencia. Todo como en la vida. Todo como en el arte”, explicó el curador Félix Suazo.

"Nada quedará de lo sucedido excepto la huella inanimada de un evento volátil, efímero, intrigante. Y eso es todo lo que hay más allá del arte; ¡eso es MetaFluxus!", agregó Suazo.

Metafluxus se puede visitar gratuitamente los sábados 12, 19 y 26 de noviembre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en las instalaciones de la galería I.D. Art Lab.

La muestra es organizada por la fundación Arts Connections con el apoyo del Departamento de Cultural Affairs de Miami-Dade County, el Concejo de Cultural Affairs, el alcalde de Miami-Dade y el Board de Comisionados del condado.

Este año el Miami New Media Festival está dedicado al tema Civility vs Violence: Education, Art and Community as a Way to Embrace Nonviolence (Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia), la cual está promovida por Arts Connections, que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios.

Para conocer el programa de actividades, se puede visitar el sitio web https://www.miaminewmediafestival.com/.