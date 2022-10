Fotógrafa publica libro y muestra "Recogelocos" en Miami

"recogelocos" de la fotógrafa venezolana Elisa Benedetti Con la curaduría de Wilson Prada, la muestra reúne un conjunto de fotografías del libro, que editado y diseñado por Aaron Sosa, documenta los históricos autobuses Mercedes Benz conocidos como "recogelocos", que desde hace más de 40 años circulan por distintas zonas de Caracas. Cortesía Marisela Montes Comunicaciones

Según cuenta la fotógrafa, todo comenzó en 2018, cuando un día domingo fue invitada por Andrés Lapadula a un recorrido en el oeste de Caracas que guiaba Eduardo Granadillo, un fotógrafo que se dedicaba a hacer recorridos en el oeste de Caracas y en el 23 de Enero.

“Ese día Eduardo nos llevó a Gramoven en Catia montados en un 'recogelocos'. Mi primera impresión del taller de los 'recogelocos' no fue jamás y nunca la impresión que sentí cuando volví de nuevo en 2021. Ese domingo de 2018 tomé una foto frontal del autobús número 13”.

La fotógrafa venezolana Elisa Benedetti presenta la muestra "Recogelocos" Con la curaduría de Wilson Prada, la muestra reúne un conjunto de fotografías del libro, que editado y diseñado por Aaron Sosa, documenta los históricos autobuses Mercedes Benz conocidos como "recogelocos", que desde hace más de 40 años circulan por distintas zonas de Caracas. Cortesía Marisela Montes Comunicaciones

Elisa Benedetti afirma que en esa época de su vida la fotografía documental no era de su interés, pero se fue a vivir a Miami ese año de 2018 y allí comenzó a realizar diferentes cursos de fotografía. En 2020 realizó dos cursos de fotografía documental en la escuela de Roberto Mata con diferentes profesores.

“Fue ahí donde la fotografía documental pasó a ser mi pasión. Documenté Coconut Grove, y ahora tengo 10 meses documentando Overtown, ambos son vecindarios que están sufriendo lo que se conoce como gentrificación”, señala la fotógrafa.

La exposición "Recogelocos" de la fotógrafa venezolana Elisa Benedetti La exposición “Recogelocos” de la fotógrafa venezolana Elisa Benedetti se estará presentando del 20 al 27 de octubre de 2022 en ArtLabbé Gallery, ubicada en 2522 Ponce de Leon, Coral Gables, Florida, EEUU. Cortesía Marisela Montes Comunicaciones

“En 2021 viajé a Caracas y contacté a Eduardo Granadillo por Instagram, para que me llevara de nuevo a ese taller. Cuando entré al Hangar, como lo denominan ellos, lo que sentí en ese momento fue admiración, locura con todos los que ahí me esperaban para ser fotografiados y entrevistados. La amabilidad, cariño, de todos ellos hacia mí, hizo que me enamorara más aún de mostrar a todos quienes están detrás de estos enormes autobuses. Quienes han seguido recorriendo las calles de Caracas a pesar de los peores momentos de inseguridad que se vivieron en Venezuela, y jamás se detuvieron a dejar de prestar sus servicios”, expresa.

Egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en 1993, Elisa Benedetti ha realizado cursos de fotografía en Venezuela, Estados Unidos y Portugal, incluyendo estudios de Paisajismo, Retrato Documental, Documentalismo, Pinhole, Lightroom, Color, Photoshop con la Escuela de Fotografía de Roberto Mata. Ha exhibido su trabajo en Art Basel, Palm Beach (2020), Art Show Fundana (2021), AVC Doral (2021), MIFA, Miami International Fine Art; así como en el Consulado de México, Consulado de Ecuador y Coral Gables Museum, entre otros espacios.

La exposición "Recogelocos" de la fotógrafa venezolana Elisa Benedetti La exposición “Recogelocos” de la fotógrafa venezolana Elisa Benedetti se estará presentando del 20 al 27 de octubre de 2022 en ArtLabbé Gallery, ubicada en 2522 Ponce de Leon, Coral Gables, Florida, EEUU. Cortesía Marisela Montes Comunicaciones

La exposición “Recogelocos” de la fotógrafa venezolana Elisa Benedetti se estará presentando del 20 al 27 de octubre de 2022 en ArtLabbé Gallery, ubicada en 2522 Ponce de Leon, Coral Gables, Florida, EEUU. El libro puede ser adquirido a través de la cuenta de Instagram @elisabenedettih.