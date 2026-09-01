martes 1  de  septiembre 2026
REALEZA

Nuevo rey de Noruega realiza juramento constitucional ante el Parlamento

La ceremonia, que duró alrededor de veinte minutos, finalizó con todos los asistentes cantando el himno real "Kongesangen" (La canción del rey)

Haakon de Noruega, asiste al partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami Gardens el 11 de julio de 2026.

Haakon de Noruega, asiste al partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami Gardens el 11 de julio de 2026.

AFP / CHANDAN KHANNA

COPENHAGUE.- El rey Haakon VIII de Noruega realizó este martes ante el Storting, el Parlmento noruego, el juramento constitucional que marca el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años.

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes, así me ayude Dios todopoderoso y omnisciente", dijo desde el podio del Parlamento Haakon VIII, acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.

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Haakon VIII se mostró "esperanzado" por que se mantenga la "buena relación" que tanto su padre, como su abuelo, Olav V; y su bisabuelo, Haakon VII, tuvieron con esa institución "y que se desarrolle de acuerdo con la tareas que el país tenga que afrontar en el futuro".

La reina Mette-Marit, esposa del monarca, tuvo que cancelar su asistencia a la ceremonia por "complicaciones" derivadas del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio y deberá estar en observación, había informado horas antes la Casa Real noruega.

Sí estuvieron en cambio presentes en el Storting el príncipe Sverre Magnus, hijo menor de los reyes, y la reina Sonia, viuda de Harald V, aparte del primer ministro, Jonas Gahr Støre, entre miembros del Gobierno y parlamentarios.

"Todo el país llora la muerte de un monarca que durante 35 años sirvió a su país con responsabilidad, gran valentía y una calidez única", dijo en su discurso posterior el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, precedido de un minuto de silencio.

Gharahkhani resaltó la defensa "inquebrantable" de la Constitución y la democracia de Harald V, "un símbolo de seguridad, continuidad y unión", además de un "renovador".

"Es una herencia pesada pero única la que sus majestades asumen", dijo Gharahkhani a los nuevos reyes.

La ceremonia, que duró alrededor de veinte minutos, finalizó con todos los asistentes cantando el himno real "Kongesangen" (La canción del rey).

La princesa heredera también hará un juramento similar en el Parlamento, aunque en su caso por escrito.

Llega al Storting en Lincoln Continental

Haakon VII había llegado al Storting desde el Palacio Real en un coche de lujo modelo Lincoln Continental 1966 descapotable, el mismo usado en las bodas de Harald y Sonia y de Haakon y Mette-Marit.

Miles de personas acompañaron al monarca en su recorrido en coche por el centro de Oslo, mientras otras hacían ya cola en el exterior del Palacio Real para la apertura de la capilla ardiente con el féretro de Harald V, que se podría visitar desde hoy a partir de las 14 hora local (12.00 GMT) hasta el próximo día 8, víspera del entierro.

La ceremonia de juramento es un acto tradicional arraigado en el siglo XIX y que se había celebrado por última vez el 21 de enero de 1991, cuando Harald V juró la Constitución cuatro días después de la muerte de su padre, Olav V.

El nuevo monarca noruego, quien pronunció el sábado su primer discurso como jefe de Estado, reconoció entonces que tiene ante sí una "gran tarea" tras la muerte de su padre, fallecido después de once días hospitalizado al empeorar su estado de salud por una infección en la sangre.

FUENTE: EFE

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