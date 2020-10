Mexicana Yalitza Aparicio podría dar vida a Pocahontas

Desde hace algunos días, en redes sociales comenzó el rumor.

Algunas personas dice que esto sucedió porque The New York Times aseguró que la actriz mexicana sería la próxima princesa Pocahontas.

Pese a esto, ni Yalitza Aparicio ni Disney han dicho nada al respecto, pero de ser real el rumor, varios usuarios se han mostrado encantados por la idea, pues creen que no hay mejor opción que la oaxaqueña.

No obstante, The New York Times desmintió haber publicado esa información sobre la recordada protagonista del film "Roma" y aseguró no saber nada al respecto.

A su vez, aunque últimamente Disney se ha dedicado a realizar los live action de sus películas, no ha hablado sobre algún remake de la película de “Pocahontas”.

Sobre Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio se convirtió en la primera mujer indígena y la segunda mujer mexicana en ser nominada como mejor actriz al premio Óscar después de Salma Hayek por la película Frida de 2002. Otras cuatro mujeres mexicanas han sido nominadas en la categoría de Mejor actriz de reparto: Katy Jurado en 1954 por Broken Lance; Adriana Barraza en 2006 por Babel; Lupita Nyong'o por su papel en 12 años de esclavitud; y Marina de Tavira en 2018 para Roma.

Yalitza Aparicio también ha ganado nominaciones en la misma categoría de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago, los Premios de la película Critics 'Choice, los Premios de Cine de Hollywood, los Premios Gotham, el Círculo de Críticos de Cine de San Francisco, los Premios Satellite, y el Círculo Femenino de Críticos de Cine, así como el reconocimiento de Time16 y The New York Times.

En diciembre de 2018, Yalitza Aparicio fue retratada en la portada de la edición de enero 2019 de la revista Vogue en México, donde relata su vida antes de la actuación.

Fue nombrada por el diario The New York Times como una de las mejores actrices de 2018.

Yalitza Aparicio también apareció en la edición «Hollywood Issue» 2019 de la revista Vanity Fair, realizada por el mexicano Emmanuel Lubezki, junto a estrellas de talla internacional como Chadwick Boseman, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Nicholas Hoult, Rami Malek, Regina King, John David Washington, Elizabeth Debicki, Tessa Thompson y Henry Golding.