México solicita a Bad Bunny que realice un concierto gratis

Sin embargo, la petición estuvo seguida con una solicitud particular: que el artista no cobre. "No le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él”, agregó el mandatario, al tiempo que señaló que su gobierno se compromete a cubrir los gastos de la producción.

"Nosotros nos encargamos del escenario, de las luces. Claro no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió en el Azteca, volando de una palmera, pues eso sí no se puede acá, pero una tirolesa, esa sí se la podemos poner", dijo entre risas.

La petición del presidente se presenta después de que miles de fanáticos denunciaran que sus boletos no fueron aceptados el día del concierto y no pudieron entrar al recinto. Ticketmaster alegó en un comunicado que el problema no se debió a una sobreventa, sino a que hubo entradas que fueron clonadas y falsificadas.

"El viernes, se presentó en los accesos al recinto una cantidad sin precedentes de boletos falsos, comprados fuera de nuestros canales oficiales. Esta situación, además de confusión en el personal de control de accesos, genero intermitencia temporal en el sistema de boletos legítimos. Resulta importante subrayar que no existió sobrecupo alguno, ni sobreventa de boletos", informó la agencia en un comunicado.

Ante el escándalo, López Obrador instó a las autoridades que se atendiera el caso y recalcó que los afectados deben recibir un reembolso y la remuneración correspondiente.

"Le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comparar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho", manifestó.

AMLO invitó al cantante a considerar su petición y alegó que fueron muchos los que se quedaron tristes por no poder verlo.

"Es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Quiero decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que, sí me produjo sentimientos. Sería muy bueno que viniera y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo", concluyó.

