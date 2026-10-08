Mia Goth pide el divorcio de Shia LaBeouf y solicita custodia de su hija

La actriz y modelo inglesa Mia Goth llega a la 38 ceremonia de los Film Independent Spirit Awards en Santa Mónica, California, el 4 de marzo de 2023.

MIAMI. – La actriz Mia Goth presentó formalmente la solicitud de divorcio para poner fin a su matrimonio con el actor Shia LaBeouf ante los tribunales de Los Ángeles.

En los documentos judiciales citados por medios estadounidenses, la intérprete alegó "diferencias irreconciliables" y fijó el 28 de julio de 2025 como la fecha oficial de separación definitiva de la pareja, confirmando así el cierre de un vínculo marcado por altibajos mediáticos.

Como parte del trámite legal, Goth solicitó la custodia legal y física principal de Isabel, la hija de cuatro años que comparte con el actor, además de pedir que se extinga la posibilidad de otorgar pensión conyugal a cualquiera de las partes.

Solicitud de custodia

De acuerdo con reportes difundidos por Us Weekly y Page Six, la presentación judicial especifica que los bienes separados y la división de activos y deudas de la comunidad conyugal aún se encuentran en proceso de determinación por parte de los equipos legales. La medida ratifica los rumores que rodeaban a la pareja desde inicios de año, cuando se filtró que llevaban cerca de doce meses viviendo distanciados.

“La actriz solicitó al tribunal la custodia legal y física principal de su hija Isabel, así como la desestimación de la pensión conyugal para ambos”, señalan las solicitudes contenidas en el expediente presentado en la corte.

Antes de la disolución formal, trascendió que LaBeouf se había mudado a Nueva Orleans tras adquirir una propiedad en dicha ciudad. El distanciamiento se produce luego de reportes sobre incidentes domésticos en su residencia de Los Ángeles y peticiones para que el actor ingresara a programas de rehabilitación antes de la separación definitiva.