jueves 8  de  octubre 2026
PLATAFORMAS

Netflix anuncia segundo "spin-off" de Bridgerton

Tras el estreno de la cuarta temporada de la famosa serie, los fanáticos insistieron en una precuela que abordara la historia de amor de Lady Violet

La actriz británica Ruth Gemmell llega al estreno de Bridgerton Temporada 3 de Netflix en Alice Tully Hall, el 13 de mayo de 2024, en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

La actriz británica Ruth Gemmell llega al estreno de "Bridgerton Temporada 3" de Netflix en Alice Tully Hall, el 13 de mayo de 2024, en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Andrea Renault
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Lo que muchos esperaban ya es un hecho: Netflix confirmó el nuevo spin-off de Bridgerton, la historia de amor de Lady Violet Bridgerton y el el vizconde Edmund Bridgerton. El anuncio lo hizo la plataforma en redes sociales con el tradicional boletín de Lady Whistledown’s Society Papers.

"Querido y gentil lector: esta autora se dirige a usted con la más fascinante de las noticias… Ha llegado el momento de fijar nuestra atención en la matriarca de nuestros amados Bridgerton. Una nueva serie, que relatará el romance de juventud entre Lady Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, ya está en marcha", reza el comunicado.

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La precuela es la segunda del universo Bridgerton, después de Queen Charlotte.

Además no es sorpresa. Tras el estreno de la cuarta temporada de la famosa serie, los fanáticos insistieron en una precuela que abordara la historia de amor de Lady Violet.

Aunque se desconoce quién será la actriz que dará vida al personaje en su juventud, Ruth Gemmell mantendrá su rol en las escenas del presente.

Hasta el momento solo se sabe que Shonda Rhimes, fundadora de la franquicia, y Nicholas Nardini serán tanto guionistas como co-showrunners, mientras que Tom Verica dirigirá la serie con la producción ejecutiva de Betsy Beers.

Universo Bridgerton

Netflix ya confirmó que la quinta temporada de la serie explorará el romance de Francesca Bridgerton, quien tras la muerte de su esposo John, decide volver al mercado nupcial.

No obstante, la prima de John, Michaela Stirling vuelve a la trama y despertará sentimientos que la harán cuestionar sus intenciones.

La producción ya está en marcha y tiene previsto su estreno para 2027.

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