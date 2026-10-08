Arrestan a policía de North Bay Village acusada de morder y arañar a su novio

HIALEAH.- Marcia Sangronis, integrante del Departamento de Policía de North Bay Village, fue arrestada tras ser acusada de morder y arañar a su novio cuando este intentaba terminar la relación y abandonar una vivienda en Hialeah.

La mujer, de 38 años, enfrenta un cargo de agresión agravada con lesiones corporales graves relacionado con violencia doméstica, según los registros judiciales y el reporte del caso.

La disputa ocurrió el martes 6 de octubre, mientras la uniformada se encontraba fuera de servicio. El documento señala que ambos llevaban aproximadamente dos años juntos.

El denunciante declaró que la discusión comenzó cuando Sangronis cuestionó su falta de motivación para desarrollar una carrera dentro de las fuerzas del orden. Durante el altercado, él habría manifestado su intención de separarse y salir del inmueble.

De acuerdo con su relato, la acusada se colocó frente a la puerta para impedirle marcharse y presuntamente le advirtió que no tenía permitido hacerlo. Luego habría comenzado a atacarlo con arañazos en los brazos, el rostro y la espalda, además de morderlo varias veces en un antebrazo.

El afectado logró escapar y pidió ayuda a policías locales. Los agentes observaron marcas compatibles con mordeduras, incluida una que le habría roto la piel, así como rasguños en distintas partes del cuerpo.

Los detectives también entrevistaron a Sangronis, pero esa sección del informe fue censurada y no se ha divulgado su versión de lo ocurrido.

Tras ser puesta bajo custodia, ingresó en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en el oeste de Miami-Dade. Durante su comparecencia judicial del miércoles, una jueza encontró causa probable, le impuso una fianza de 1.000 dólares y ordenó que se mantuviera alejada de la presunta víctima. Posteriormente recuperó la libertad.

La corporación de North Bay Village confirmó que fue notificada por las autoridades de Hialeah y que, tras conocer el resultado preliminar de las averiguaciones, se decidió detener a la oficial.

Sangronis, quien prestó juramento como policía de esa localidad en 2025 y todavía se encontraba en periodo probatorio, fue separada temporalmente de sus funciones con goce de sueldo mientras continúa el proceso.

La institución aseguró que exige a todo su personal los más altos estándares de conducta y que sus miembros deben responder por sus acciones tanto dentro como fuera de servicio. El expediente permanece abierto.