jueves 8  de  octubre 2026
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Arrestan a policía de North Bay Village acusada de morder y arañar a su novio

Marcia Sangronis quedó apartada del cargo con goce de sueldo mientras avanza la pesquisa por el incidente ocurrido en Hialeah

Marcia Sangronis, de 38 años.

Marcia Sangronis, de 38 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HIALEAH.- Marcia Sangronis, integrante del Departamento de Policía de North Bay Village, fue arrestada tras ser acusada de morder y arañar a su novio cuando este intentaba terminar la relación y abandonar una vivienda en Hialeah.

La mujer, de 38 años, enfrenta un cargo de agresión agravada con lesiones corporales graves relacionado con violencia doméstica, según los registros judiciales y el reporte del caso.

Lee además
Yansel Hernández, de 34 años, y René Quintana, de 31
SUCESO

FBI rescata a hombre secuestrado en Westchester; exigían cuatro millones de dólares
Integrantes de Florida Task Force 1 se saludan durante los preparativos para la movilización.
HURACÁN

Rescatistas de Miami-Dade parten hacia Tallahassee ante el avance de Isaías

La disputa ocurrió el martes 6 de octubre, mientras la uniformada se encontraba fuera de servicio. El documento señala que ambos llevaban aproximadamente dos años juntos.

El denunciante declaró que la discusión comenzó cuando Sangronis cuestionó su falta de motivación para desarrollar una carrera dentro de las fuerzas del orden. Durante el altercado, él habría manifestado su intención de separarse y salir del inmueble.

De acuerdo con su relato, la acusada se colocó frente a la puerta para impedirle marcharse y presuntamente le advirtió que no tenía permitido hacerlo. Luego habría comenzado a atacarlo con arañazos en los brazos, el rostro y la espalda, además de morderlo varias veces en un antebrazo.

El afectado logró escapar y pidió ayuda a policías locales. Los agentes observaron marcas compatibles con mordeduras, incluida una que le habría roto la piel, así como rasguños en distintas partes del cuerpo.

Los detectives también entrevistaron a Sangronis, pero esa sección del informe fue censurada y no se ha divulgado su versión de lo ocurrido.

Tras ser puesta bajo custodia, ingresó en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en el oeste de Miami-Dade. Durante su comparecencia judicial del miércoles, una jueza encontró causa probable, le impuso una fianza de 1.000 dólares y ordenó que se mantuviera alejada de la presunta víctima. Posteriormente recuperó la libertad.

La corporación de North Bay Village confirmó que fue notificada por las autoridades de Hialeah y que, tras conocer el resultado preliminar de las averiguaciones, se decidió detener a la oficial.

Sangronis, quien prestó juramento como policía de esa localidad en 2025 y todavía se encontraba en periodo probatorio, fue separada temporalmente de sus funciones con goce de sueldo mientras continúa el proceso.

La institución aseguró que exige a todo su personal los más altos estándares de conducta y que sus miembros deben responder por sus acciones tanto dentro como fuera de servicio. El expediente permanece abierto.

Temas
Te puede interesar

Broward lleva a tribunales disputa de $10 millones con su recaudadora de impuestos

Comisionado de Miami Beach cuestiona altura de rascacielos bajo Live Local

Florida pide sacar de Instagram y Facebook a menores de 14 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

El juez de distrito George OToole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula multas a inmigrantes que incumplen órdenes de deportación y las sanciones emitidas bajo el procedimiento luego del 27 de julio de 2025 (imagen referencial)
MIGRACIÓN

Juez federal frena multas impuestas por Trump a inmigrantes por incumplir órdenes de salida de EEUU

Te puede interesar

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
JUSTICIA

EEUU imputa a Maduro y a Cilia Flores por liderar un "sistema de represión y torturas" en Venezuela

Por Valeria Montero
Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

David Suárez, comisionado de Miami Beach, cuestiona interpretación de Live Local Act.
PODER LOCAL

Comisionado de Miami Beach cuestiona altura de rascacielos bajo Live Local

La escritora canadiense Anne Carson asiste a la 75ª edición de los National Book Awards en Cipriani Wall Street, el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
LETRAS

Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que ganadora del Nobel de Literatura