jueves 8  de  octubre 2026
POLÉMICA

Fanáticos de Shakira expresan descontento con nueva fecha de cierre de su residencia

La cantante anunció la nueva fecha de su residencia europea en la capital española y, además, que junto a ella actuarán Maluma y Beéle, Dani Martín y Bizarrap

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy

MADRID.- Miles de fans de Shakira expresaron su descontento e indignación después de que la artista agregase una nueva fecha de cierre de su residencia en Madrid, que será el 12 de octubre en vez del 11 como estaba previsto, con mensajes que llenaron la última publicación en Instagram de la colombiana.

"¡Ay, noo... Yo compré el 11 para ver la final!!! Esto es una broma, ¿verdad?" o "Vergonzoso! No puedes hacer esto, es una desgracia para los del domingo (11)", fueron algunos de los comentarios que dejaron seguidores de Shakira en su publicación, que compartió en su perfil con el cantante español Dani Martín, uno de los invitados del concierto final del día 12.

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Nueva fecha

La cantante anunció este martes la nueva fecha de su residencia europea en la capital española y, además, que junto a ella actuarán ese día artistas como los colombianos Maluma y Beéle, Dani Martín o el argentino Bizarrap.

En una publicación que recibió cerca de tres mil comentarios solo dos días después del anuncio, los seguidores se quejaron de que esa última fecha debería haber estado anunciada desde el principio para "poder organizarse" y algunos afirmaron sentirse "traicionados" porque Shakira ha "jugado con la gente".

Hubo incluso personas que dijeron haber invertido todos sus ahorros para poder vivir "esa última gran noche, como Shakira la llamó", y ahora se la van a "perder".

Además, fans que acudirán al espectáculo expresamente desde otros países compartieron su disgusto al saber de la nueva fecha: "Venimos desde México ilusionados porque conseguimos boletos para el cierre de gira el día 11 y sale con que ahora abre otra fecha y con invitados... ¡Qué coraje!!!", escribió una usuaria.

No obstante, otras personas compartieron que los fans "reales" pagan por ver a "La Loba", no a los invitados que pueda traer, y otros dijeron que no les importaba que hubiera añadido otra fecha final, pero le pidieron que "por favor" lleve a Maluma también el día 11.

FUENTE: Con información de EFE

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