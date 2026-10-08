Juez niega a Cilia Flores el arresto domicilario por riesgo de fuga; seguirá presa en Nueva York

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026.

NUEVA YORK .- En otro revés judicial para la esposa de Nicolás Maduro , el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, negó a Cilia Flores la solicitud de arresto domiciliario que supone cumplir su detención en una vivienda particular, por riesgo de fuga .

Los abogados de Flores habían presentado la petición alegando serios problemas de salud , pero la decisión del juez fue determinante.

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“Con todo el dinero que está en juego y todos los contactos que la señora Flores tiene con el gobierno de Venezuela y las personas que lo integran, el riesgo es extremo”, consideró.

Cilia Flores seguirá en la cárcel

“No hay ninguna combinación que haga que ese riesgo sea menos grave”, según se informó.

Con este fallo, Flores debe permanecer presa en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera del juicio.

Hellerstein anunció su dictamen este jueves, cuando también la Fiscalía estadounidense formuló nuevos cargos contra Maduro y Flores por torturas durante años desde su régimen, con lo que amplió la acusación federal que pesa sobre ellos desde enero de este 2026, cuando fueron capturados en Venezuela.

Hay riesgo de fuga

En su decisión, el juez federal hizo constar que los argumentos sobre la salud de Flores para justificar la solicitud de prisión en una residencia particular, son “insuficientes”, acogiendo así el criterio de la fiscalía que se opuso en un escrito a la solicitud.

Consideró, en primer lugar, que los cargos federales por conspiración en el narcotráfico y tráfico de armas, entre otros de los que se declaró inocente, hacen extremo el riesgo de fuga.

Razonó además que de evadirse Flores a Venezuela no prosperaría la extradición a EEUU, según las leyes, pero además “siempre hay formas de escapar”.

Alegatos sobre la salud

Además fue preciso al desestimar el acelerado deterioro de salud de Flores en la cárcel, que se habría manifestado en taquicardias y una posible condición cardíaca agravada durante el tiempo de detención en la cárcel.

Según se informó, el juez Hellerstein dijo que Flores se ha negado a que se le practique algunas pruebas claves de diagnóstico como un cateterismo cardíaco.

FUENTE: Con información de agencias, cnnenespañol.com