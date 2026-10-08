Museo Goya reabre con una gran muestra temporal

ZARAGOZA.- El Museo Goya de la ciudad española de Zaragoza reabrirá sus puertas este viernes tras casi dos años de una reforma que ha ampliado su espacio hasta 4.661 metros cuadrados y ha reformulado sus estancias para adaptarlas al siglo XXI, una nueva etapa que comienza con una gran muestra temporal.

La Fundación Ibercaja culmina así, 656 días después de su inicio y en el marco de su 150 aniversario, unos trabajos en el museo que presentaron este jueves el presidente y el director general de la entidad, Amado Franco y José Luis Rodrigo, respectivamente, y el comisario de la exposición inaugural, Luis Fernández-Galiano.

El proyecto amplía el espacio y redefine la experiencia que ofrece el museo, empezando con una nueva entrada del edificio, cuya fachada de piedra ya reproduce obras del pintor de Fuendetodos (Zaragoza).

Los espacios interiores también han cambiado de manera sustancial, con nuevos recorridos y zonas como la terraza-mirador o una sala destinada a exposiciones temporales de 315 metros cuadrados.

Entre las novedades destaca la recuperación de la galería de arquillos del edificio, del siglo XVI, y la reorganización de las salas, que permite contextualizar la figura de Goya y comprender la evolución e influencia del genio aragonés.

La sala de estampas también ha sido renovada y ampliada, mientras que el museo permite al visitante acercarse a la pintura de los siglos XIX y XX con trabajos de artistas posteriores al pintor, como Francisco Pradilla, Mariano Barbasán, Pablo Serrano o los de los grupos Pórtico y El Paso.

La tecnología adquiere además protagonismo en el museo de la mano de propuestas como la experiencia inmersiva Goya, el gran observador, la de realidad virtual Goya en las alturas, que se acerca a los conjunto murales del artista, o Goya geolocalizado, que muestra cómo sus obras llegan a rincones de todo el mundo.

El resultado de la reforma son 4.661 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, casi mil metros cuadrados más que el museo anterior en un espacio que acoge una colección mayor expuesta que la del Museo del Prado en Madrid.

Un centro que busca ser referente

El espacio acoge además el Centro de Estudios Francisco de Goya, con más de 1.400 volúmenes especializados y fondos documentales procedentes de colecciones privadas y públicas, con el objetivo de consolidarse como uno de los espacios de referencia internacional para el estudio del pintor.

La colección permanente del museo es otro de los aspectos renovados e incorpora, entre otros bienes, trece tablas y una caja de apuntes de Joaquín Sorolla y la obra El sueño de Goya, del cubano Roberto Fabelo.

La nueva etapa del centro llega con la exposición temporal Goya: el arte de ver, que reúne 41 obras, como La duquesa de Alba, La tirana, Autorretrato en el taller o El quitasol, llegadas de 22 centros como el Museo del Prado, Patrimonio Nacional, el Museo Thyssen-Bornemisza o los Uffizi y varias colecciones privadas.

FUENTE: Con información de EFE