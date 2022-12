Miami, contada por sus galerías de arte en 365 días

Cortesía/ Beyond Monet, The Immersive Experience

Beyond Monet , The Immersive Experience se puede visitar en el Ice Palace Studios, en Miami.

Esa misma galería, Ice Palace Studios, presentó de enero a abril la exposición The Art of Banksy: Without Limits, con obras del enigmático artista callejero. Se trata de una exposición que en sus paradas anteriores por distintas plazas internacionales ha sumado más de un millón de visitantes. En la galería se pudieron ver originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video.

Del 19 al 21 de febrero la histórica localidad de Coconut Grove se convirtió en una galería al aire libre con su Coconut Grove Arts Festival, que permitió a más de 270 artistas del sur de Florida mostrar sus creaciones. Celebrado cada fin de semana del Día de los Presidentes, este es uno de los festivales de arte más importantes del país.

Coconut Grove Arts Festival 2022 Una de las novedades de está edición 2022 del Coconut Grove Arts Festival es el Inner Artist, un espacio dedicado a quienes quisieran mostrar su talento. El festival es uno de los eventos culturales que regresaron este año. Sureidy Rodríguez/ DLA

El Miami Hispanic Cultural Arts Center, en La Pequeña Habana, acogió en su histórica sede la muestra Habana mía, el gran solar, del artista cubano Piki Mendizabal, entre los meses de febrero y marzo. La colección sumó pinturas al óleo y en papel. La obra de Mendizabal, donde hay un fuerte apego a su ciudad de origen, La Habana, se encuentra en museos y colecciones de renombre en EEUU.

"Solar I", óleo sobre lienzo, de Piki Mendizabal “Solar I”, óleo sobre lienzo, pieza de Piki Mendizabal que conforma la muestra "Habana mía, el gran solar". Cortesía/ Creation Art Center

El Centro Milander de Arte y Entretenimiento en Hialeah celebró sus casi 10 años con la exposición Honrando a la mujer, entre marzo y abril. Con piezas de 74 artistas, de India, Argentina, Puerto Rico, Marruecos, Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba, México y Estados Unidos, la muestra resaltó el papel de las féminas en distintos aspectos de la sociedad.

DSC_2943.jpg El centro cultural Milander acoge una muestra colectiva que aborda las luchas y conquistas de la mujer, con obras de más de 70 artistas de una decena de países. Sureidy Rodríguez/ DLA

Entre abril y mayo, el Museo de Coral Gables acogió la exposición fotográfica Descubre Sefarad, sobre el legado sefardí en España y el patrimonio histórico, ambiental y cultural de la comunidad judía en la región ibérica hace ya más de medio siglo. La misma fue organizada en colaboración de la Red de Juderías de España, la Consejería de Turismo de la Embajada de España, y la Comunidad Hispano Judía de EEUU.

También de abril a mayo pudimos ver la muestra Alcántara, con piezas del artista cubano, aún preso por el régimen, Luis Manuel Otero Alcántara, y su primera muestra personal fuera de Cuba. Con curaduría de Claudia Genliu, la galería The ArtSpace, en La Pequeña Habana, exhibió unas 50 obras de Otero Alcántara, y se incluyó el impactante video del allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana, la noche del 26 de noviembre de 2020.

alcantara muestra Alcántara, la primera exhibición personal de Luis Manuel Otero en Miami, finaliza este viernes 7 en The ArtSpace. Silvio Campos/ DLA

Desde el 19 de mayo y hasta el 30 de octubre el Museo de Coral Gables presentó la exposición Painting in Excess: Kyiv's Art Revival, 1985-1993, con varios eventos dedicados a Ucrania a raíz de la invasión rusa que inició el 24 de febrero de 2022. La muestra acogió piezas de artistas ucranianos que por la guerra ya no pueden regresar a su país. El estilo de estos artistas contestatarios se despoja del realismo socialista que el gobierno soviético impuso a los creadores en ese momento. Durante esos meses se realizaron actividades educativas y de apoyo a los ucranianos, así como presentaciones musicales y de danza.

Entre el 8 de junio y el 11 de septiembre la organización sin ánimo de lucro Oolite Arts tomó Miami Beach con dos muestras visuales. Lean-To y At The Edge ocuparon los espacios 924 y 928 de Lincoln Road. La primera fue la exposición anual de artistas residentes de Oolite, y sumó obras de 15 artistas radicados en Miami. Por su parte, At The Edge reunió trabajos de artistas que basan su creación en lo interdisciplinario, la abstracción y el expresionismo.

collage con obras de las muestras Lean-to y At The Edge.png Combinación de fotos que muestra algunas de las obras que conforman las exhibiciones Lean-To y At The Edge. Cortesía/ Oolite Arts

El 24 de julio abrió sus puertas la exposición Ysrael Abraham Seinuk: ampliando el horizonte, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, que hasta el 30 de octubre hizo un repaso de la carrera de Seinuk, reconocido como “el exiliado cubano que moldeó los horizontes”. Nombrado por la revista Time como uno de los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos, el judío cubanoamericano fue un brillante ingeniero que cambió la forma en que se construyen los rascacielos y diseñó las estructuras de muchos de los lugares más emblemáticos de Nueva York y de todo el mundo.

exposición Ysrael Abraham Seinuk GRETHEL DELGADO / DLA Fanny Seinuk, a la izquierda, junto a varias fotos de Ysrael en exposición. GRETHEL DELGADO / DLA

El sistema de salud de Cuba y la explotación de los médicos por parte del régimen fueron abordados en la muestra La mano esclava, organizada por Outreach Aid to the Americas (OAA) y Umbrella Art Foundation (UAF). Inaugurada el 5 de agosto en The Art Space, Miami, reflejó mediante fotografías el fracaso de la “potencia médica comunista” y el uso de médicos como los “nuevos esclavos cubanos”.

Muestra de fotografía "La mano esclava". Muestra de fotografía "La mano esclava". Cortesía

Con la exhibición La mirada de quien contempla: paisajes de Cuba, el Patricia & Phillip Frost Art Museum de Florida International University (FIU) asumió el reto de describir la paisajística de Cuba. La muestra, que comenzó el sábado 24 de septiembre, y sigue hasta enero de 2023, suma un ambicioso abanico temporal con más de 50 piezas entre los siglos XIX y XXI de diferentes instituciones y colecciones privadas de todo EEUU.

La exhibición Lady Liberty - Una retrospectiva de Bonnie Lautenberg, inició en noviembre en el Museo Judío de Florida-FIU con una impactante selección de obras a lo largo de 20 años de la carrera artística de Lautenberg, con imágenes de mujeres poderosas y fuertes símbolos de libertad y derechos.

collage obras web Las figuras de Lady Gaga, Katy Perry y Marilyn Monroe, entre otras, inspiraron la muestra Lady Liberty - Una retrospectiva de Bonnie Lautenberg, que se puede visitar hasta el 26 de marzo en Miami Beach. Cortesía/ Museo Judío de Florida-FIU

A finales de noviembre, y como una declaración de resistencia, la muestra You Know Who You Are (Tú sabes quién eres), llegó a El Espacio 23 como parte de la semana de arte de Miami. La muestra contó con numerosas piezas de artistas cubanos, que son parte de la colección del filántropo Jorge M. Pérez. Entre las obras estuvo un mural de la artivista Tania Bruguera, y se realizaron performances con temas de derechos humanos y lucha por la democracia en Cuba.

ArtBasel.jpg Art Basel Miami Beach se desarrolla en la 1901 Convention Center Drive, Miami Beach hasta el 3 de diciembre de 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Sureidy Rodríguez/ DLA

El año cerró con un histórico Art Basel que llegó a sus 20 años en Miami con un récord de participación de galerías. Esta fiesta de las artes visuales convoca a miles de personas a lo largo de varios espacios, y ha sido crucial en la revitalización de Wynwood como distrito artístico; además, ha generado anualmente numerosos empleos.