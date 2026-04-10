Miami Film Festival inaugura 43 edición con estrenos y ayudas al cine cubanoamericano

MIAMI.- El festival de cine de Miami (Miami Film Festival) arranca este jueves con una selección de 160 producciones de 45 países diferentes, incluyendo 40 estrenos mundiales, y ayudas económicas para promover el talento local y de la comunidad cubanoamericana.

El evento, organizado por el Miami Dade College (MDC), tendrá lugar en sitios icónicos de Miami, como el Olympia Theater, el Adrienne Arsht Center y el Silverspot Cinema, entre el 9 y el 19 de abril, informó la organización en un comunicado.

MÚSICA WANNA: la apuesta colombiana que se posiciona en la nueva ola global del género urbano

Patrocinado por JPMorganChase Mes de la educación financiera: Gerente de Comunidad de Chase en Miami comparte consejos para fortalecer tu salud financiera

La 43.ª edición comenzará este jueves con la alfombra roja y con la proyección del largometraje Tuner, un thriller policial estrenado en 2025 que está dirigido por el ganador del premio Óscar Daniel Roher.

El festival, por el que han pasado renombrados cineastas como Pedro Almodóvar, Ethan y Joel Coen, Alfonso Cuarón, Spike Lee o Carlos Sorín, contará este año con una nueva iniciativa que otorgará 15.000 dólares en subvenciones a cineastas vinculados con Miami y su comunidad cubanoamericana.

Homenajes

Además, esta edición homenajeará a los actores Adam Scott, Bob Odenkirk, Danielle Brooks, Lili Reinhart, Matt Bomer y Sonia Manzano.

Odenkirk, quien interpretó a Saul Goodman en Breaking Bad y Better Call Saul, será galardonado con el Precious Gem Award, mientras que Adam Scott recibirá el Vanguard Award tras su aclamado paso por la serie 'Severance' y su reciente papel en 'Hokum', misma categoría por la que será distinguido Matt Bomer.

Las actrices Danielle Brooks, nominada al Óscar y figura central de The Color Purple, y Lili Reinhart, reconocida mundialmente por Riverdale, recibirán el premio Art of Light, mientras que Sonia Manzano recogerá el Impact Award como una figura histórica de la televisión estadounidense.

El festival contará con varios eventos especiales, como el estreno en Estados Unidos de la producción Milly, Queen of Merengue, con la presencia de la cantante dominicana Milly Quezada, o la proyección de The Princess Diaries en el Museo y Jardines Vizcaya por su 25º aniversario.